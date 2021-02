Hosté využili přesilovku brzy po přestávce, když se trefil Rondič a v nastaveném čase skóroval ještě do prázdné branky domácích Pešek.

„Pro nás to byl velmi nešťastný zápas, který hodně ovlivnila červená karta. I v deseti jsme chtěli vyhrát. Kluci cítili, že by to mohli zvládnout. Bohužel přišla standardka soupeře a hraniční situace, po níž jsme inkasovali,“ litoval plzeňský kouč Adrian Guľa.

„Dneska nám asi nebylo souzeno, v první půli jsme nastřelili tyč, i v deseti jsme tam měli nějaké závary a nakonec jsme ještě inkasovali do prázdné branky,“ doplnil trenér Viktorie.

Podstatně spokojenější byl samozřejmě jeho liberecký protějšek. „Kluci to perfektně odmakali, ta červená karta nám to samozřejmě usnadnila. Ale Plzeň byla nebezpečná i v deseti, jsem rád, že jsme to zvládli za tři body,“ říkal Pavel Hoftych.

Klíčový okamžik zápasu přišel v závěru první půle, když sudí Zelinka vyloučil po konzultaci s VAR domácího stopera Kašu, který souboji zranil libereckého Sadílka, ten musel střídat. Ale při předchozím došlápnutí Koscelníka na Limberského byl sudí mnohem shovívavější a vytáhl jen žlutou kartu.

Viktoriáni měli trable se sestavou už před zápasem, postrádali hned sedmičku zraněných (Kovařík, Kopic, Hybš, Káčer, Hořava, Čermák a Hejda) i Havla, jenž viděl minule v Ostravě čtvrtou žlutou kartu. Na lavičce byli vedle zkušeného gólmana Hrušky a francouzského forvarda Beauguela čtyři odchovanci (Matějka, Míka, Koželuh, Hranáč).

Liberec zase přijel bez v Ostravě vyloučeného Mosquereu, zato do branky se vrátil Nguyen. A v první půli se hosté prakticky jen bránili. V páté minutě se chystal k zakončení uvnitř šestnáctky Bucha, ale měl málo prostoru a obránce mu stačil skočit do střely, následná hlavička Ondráška neměla razanci ani přesnost. Po prvním rohu domácích a zásahu Rondiče v souboji s Kašou se plzeňský stoper dožadoval penalty, ale sudí Zelinka i kolega u videa byli proti.

Po čtvrthodině hry vypálil zpoza šestnáctky Bucha a gólman Liberce se jen ohlédl jak míč skončil na tyči. Další pokus Kalvach už tak nebezpečný nebyl a Nguyen ho ukryl v rukavicích. Tlak viktoriánů v této fázi sílil, hosté se prakticky jen bránili. Snad jen Brabec vystrašil riskantní malou domů gólmana Staňka.

Ve 26. minutě poslal Ba Loua přízemní centr na malé vápno, ale liberečtí stopeři na poslední chvíli odklidili před Šulcem míč do bezpečí. Ve 31. minutě pak záložník z Pobřeží slonoviny zakroutil svoji střelu vedle. Až potom znovu zahrozili hosté, Jugas hlavičkoval po centru Peška vedle.

Plzeňští fotbalisté se dál tlačili před branku Liberce, ale bez brankového efektu. Navíc v závěru poločasu přišli o vyloučeného Kašu a gólman Staněk musel vytáhnout perfektní zákrok při ráně Jugase.

Šest minut po přestávce už ale kapituloval, když se z první vážnější akce prosadil Rondič – 0:1. V 56. minutě pak pálil v jasné šanci vedle Koscelník. Viktoriáni ani v deseti neskládali zbraně a vrhli se za vyrovnáním. Jenže Ba Loua po individuální akci zakončil slabě.

Nejblíž ke gólu měl deset minut před koncem mladík Mika, jeho tečovaný pokus skončil na tyči. V závěru už hrála Plzeň vabank, v nastaveném čase si naběhl na roh i gólman Staněk, čehož pak využil Pešek a skóroval přes půlku hřiště do prázdné plzeňské branky – 0:2.

Liberec se tak z vítězství v Plzni radoval poprvé od roku 2013, jeho kouč Pavel Hoftych dokonce vůbec poprvé v kariéře, předtím tady neuspěl s žádným mužstvem, které vedl.

Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 52. Rondič, 90.+3 Pešek. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Horák - Hocek (video). ŽK: Ba Loua, Ondrášek - Koscelník, Mara, Karafiát, Fukala. ČK: 42. Kaša (Plzeň). Bez diváků.

Viktoria Plzeň: Staněk – Limberský (84. Matějka), Brabec, Kaša, Falta - Šulc, Kalvach, Bucha – Ba Loua (74. Mihálik), Ondrášek (74. Beauguel), Kayamba (46. Míka).

Liberec: Nguyen – Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula – Karafiát, M. Sadílek (45. Rabušic), Pourzitidis (62. Mara) – Pešek, Rondić, Koscelník.