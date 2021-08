Rozsáhlá marodka kádru plzeňské Viktorie se dotkla i brankářského postu. Jindřich Staněk, očekávaná jednička, se zranil v přátelském utkání na soustředění v Rakousku. Roli gólmanské jedničky tak plní zkušený Aleš Hruška.

Aleš Hruška. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Pětatřicetiletý brankář bude ve čtvrtek večer čelit střelcům velšského týmu The New Saints. Hraje se v Cardiffu, kam ve středu plzeňští fotbalisté odletěli k prvnímu duelu třetího předkola Evropské konferenční ligy. „O soupeři zatím vím jen to, že postoupil přes dvě předkola. Nic konkrétního, protože video nás teprve čeká. Nebude to jednoduché, protože poslední dobou je to nejlepší tým ve Walesu,“ řekl Hruška.