Teď se oba celky střetnou v této soutěži znovu, dnes od 20.45 v Plzni, kde Ďuriš sbíral úspěchy v dresu Vikrorie.

„Velmi se na ten zápas těším a věřím, že si vylepšíme negativní bilanci s Čechy,“ prohlásil 32letý útočník v rozhovoru pro Deník.

V Doosan Areně se představí poprvé jako soupeř.

„V Plzni jsem zažil krásné období svojí kariéry. jakmile jsem sem přijel, všechny vzpomínky ožívaly,“ vyznal se. Jen litoval toho, že kvůli složitým hygienickým opatřením nedojde na setkání s plzeňskými parťáky, třeba s kamarádem Limberským.

„Bohužel ta doba je taková, že se nemůžeme potkávat. bohužel ani diváci nemůžou přijít na stadion,“ mrzelo ho.

Plzeň opustil v lednu 2017, když zamířil do ruského Orenburgu, teď už hraje třetím rokem na Kypru.

Slovensko vybojovalo nedávno postup na Euro, porazilo doma Skoty. Zdá se, že jste ve formě?

(usměje se) Takhle bych to neřekl, povedly se nám dva zápasy. Ještě nedávno nám všichni nadávali, že jsme neschopní. Některé věci v týmu se změnili. Věřím, že se posouváme vpřed a že zůstaneme na vítězné vlně.

Kritiku odnesl český kouč Hapal. Ale zdá se, že vám změna trenéra prospěla. Byl to potřebný impulz?

To nevím, rozhodli to lidé ve vedení svazu. A nakonec se to ukázalo jako velmi důležité, postup na Euro vyšel.

Co přinesl trenér Štefan Tarkovič do týmu nového?

Za těch pár dnů nemohl udělat zázraky. V reprezentaci jde především o to, nastolit správnou atmosféru, udělat v týmu pohodu. A to se celkem podařilo.

Co znamenala změna kouče pro vás osobně?

Změna trenéra není nic, co by měli hráči rádi. Ale takový je fotbal. A já jsem byl rád, že se vrátil trenér Tarkovič, který byl předtím už pět let asistentem kouče Kozáka. Mančaft i všechno okolo dobře znal. Myslím, že to byla dobrá volba.

Jak jste vnímal spekulace o tom, že by mohl být koučem Slovenska Pavel Vrba, kterého vy znáte z Plzně?

To jsem vůbec neřešil. Bylo mi jasné, že když se nám povede postup na Euro, zaslouží si pan Tarkovič další šanci.

A postup na Euro jste nakonec vystřelil vítězným gólem právě vy. Berete to jako nějaké zadostiučinění?

Pro mě osobně to znamená moc. Fotbalu obětuju hodně, věnuju se mu naplno. A právě pro takové chvíle hrajeme.

Teď jste se po téměř čtyřech letech vrátil zpátky do Plzně. Co se vám jako první vybavilo?

Já jsem tady prožil krásných a úspěšných šest let. Ale když jsem přicházel do Plzně ještě to zdaleka nebyl tak úspěšný klub. Nevěděl jsem, co od toho angažmá čekat. A vidíte, odcházel jsem s třemi tituly, dvakrát jsem si zahrál Ligu mistrů. To jsou nezapomenutelné zážitky, hodně krásných vzpomínek.

Byla z vašeho pohledu nejúspěšnější ta sezona, v níž jste soupeřil s Lafatou o korunu krále střelců v lize?

Asi ano, slavili jsme titul. Ale já jsem se na jaře bohužel zranil, přišel jsem o pár zápasů a tím pádem asi i o post nejlepšího střelce české ligy.

Teď působíte třetím rokem na Kypru, kde jste před sezonou přestupoval z Famagusta do Omonie Nikósia. To jsou jistě velcí rivalové?

Pro fanouška to je podobné, jako byste šel z Plzně do Sparty nebo naopak. (úsměv) Nebyl to úplně jednoduchý přestup. Ale já jsem rád, že se povedl, je to posun v kariéře.

Co vás k němu vedlo?

Hlavně zájem Omonie. A mě lákala možnost zahrát si zase o Ligu mistrů, nakonec jsme byli jen krůček od toho, aby se to splnilo.

Jak berou v klubu, že jste jen ve skupině Evropské ligy?

Omonia je poprvé v historii ve skupině evropských pohárů. Fanoušci oslavovali, jako bychom získali titul. Bylo to veliké, moc jsem si to užil.

Byly velké také oslavy slovenského postupu na Euro?

Měli jsme večeři, ale na velké oslavy nebyl čas, za dva dny jsme hráli se Skotskem.

Ještě se vrátím ke Kypru, jak je tam fotbal populární?

Je to jediný pořádný sport na celém ostrově, všude fandí svému klubu. Omonia patří diváckou základnou k největším v zemi. prostředí bývá někde hodně bouřlivé.

Můžete porovnat i zázemí klubu, s Ruskem nebo Plzní?

V tom měla jasně navrch Viktorka, třeba v Rusku si na komfort pro hráče moc nepotrpí. Na Kypru je to dobré.

A život tam je příjemný, ne? Pořád teplo…

V létě až moc velké. Ale jinak je to fajn.