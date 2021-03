„Ten zápas beru nejen jako boj o druhé místo, ale také jako odvetu za výsledek na Dukle. Chtěl bych jim to vrátit,“ říká křídelník Talentu Jan Chmelík, který v létě 2017 přišel na západ Čech právě z Dukly.

Je Dukla pro vás stále specifickým soupeřem?

Asi trochu ano, ale vyměnila se tam spousta hráčů a v kádru má hodně kluků, s nimiž jsem už nehrál. V šatně áčka jsem se potkal asi ne s více než pěti házenkáři současného kádru.

Překvapuje vás ta obměna?

Obměnilo se to tam více, než bych čekal. Když to srovnám s plzeňským týmem, tak ten drží víceméně pohromadě, ale na Dukle se to neustále točí. Což může být spoustou mladých, šikovných házenkářů, kteří přijdou, ale později jdou dál, jako Klíma.

Jste s někým v kontaktu?

Třeba s Kubou Zelenkou, vyrůstali jsme spolu.

V Plzni vás občas střídá Petr Linhart, ale dříve jste odehrál i 60 minut za zápas. Vítáte konkurenci?

Jsem rád, že mě někdo může zastoupit, když se mi poslední zápasy nevydařily.

Proč se střelecky trápíte?

Asi je to zase nějaká perioda, která brzy skončí. Neřešil bych to.

V Maloměřicích jste dal čtyři góly, takže už jste protrhl střeleckou smůlu?

Je otázka, jestli se to dá hodnotit podle Maloměřic, které jsou poslední. Ale věřím, že už to bude dobré. Střelba je moje slabina, takže v tréninku jí musím věnovat hodně času.

Přišla vhod přestávka, abyste to hodil za hlavu?

Ano, i když možností, jak si vyčistit hlavu, není moc. Nejraději jsem na horách a v přírodě, ale teď je zvláštní doba, kdy jsem více doma v obýváku.