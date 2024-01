Fotbalisté třetiligového FK Robstav ve středu sehráli druhé ze série přípravných utkání na jarní část FORTUNA ČFL. Družina 54letého trenéra Stanislava Purkarta vyzvala na umělé trávě v Plzni na Doubravce divizní Rokycany a stejně jako v sobotu proti Klatovům (4:1) uspěla. Favorit utkání soupeře z Husových sadů porazil vysoko 6:1.

Fotbalisté FK Robstav (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili ve středečním přípravném utkání divizní Rokycany (zelené dresy) 6:1. | Foto: David Koranda

„Podmínky byly tentokrát dost rychlé, hřiště dost klouzavé, a my se s tím v prvním poločase nedokázali moc vypořádat. Měli jsme vyšší procento ztrát, přihrávky nám lítaly a po vedoucím gólu jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, začali si vytvářet šance a dali pěkné branky po pohledných akcích. Celkově jsem spokojený, opět jsme měli k dispozici dvě jedenáctky a někteří kluci se nám už ukazují ve velmi dobrém světle," pochvaloval si kouč Robstavu Stanislav Purkart.

„Byl to první přátelák po delší pauze, takže byla na naší straně znát malinká křeč a nerozehranost. Ale jsem za tento zápas moc rád, splnil účel a ukázal mi spoustu věcí a faktorů. Třeba to, jak na tom momentálně jsme. Zároveň doufám, že někteří kluci si sáhnou do svědomí a uvědomí si sami, co musí zlepšit. V určitých pasážích utkání byl mezi hráči obou týmů větší rozdíl, než jsem já osobně očekával," řekl chvíli po skončení zápasu trenér Rokycan Michal Veselý.

Příští zápas, již třetí v zimní přípravě, čeká třetiligový Robstav v sobotu od 11 hodin proti borcům ze Záp (UMT Přeštice), rokycanští fotbalisté se představí v hlavním městě (neděle 10.00) proti domácímu Meteoru Praha (divize B).

