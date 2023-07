Zápas, který tak skončil remízou 0:0, hodnotil pro Deník právě zkušený trenér Doubravky Pavel Vaigl. „Po fyzické stránce utkání rozhodně splnilo účel, ale co se týče hry, na obou stranách bylo hrozně moc ztrát, my chybovali a byli nepřesní především v přechodové fázi. Na to se musíme zaměřit a ještě to vypilovat," uvědomuje si bývalý šéf střídačky ve třetiligových Domažlicích.