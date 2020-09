Fotbalisté plzeňského SENCA napravili předchozí vysokou porážku na půdě rezervy Českých Budějovic a po skvělé druhé půli zdolali Sedlčany.

Doubravka – Sedlčany 5:2

„Mužstvo ukázalo svoji sílu, když zvládlo otočit zápas. Vstřelili jsme pět branek, za což jsem rád. Je dobře, že se nám střelecky daří. Horší je to naopak v obraně, kde stále děláme stejné chyby. Na tom musíme zapracovat,“ je si vědom trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 2:2. Branky: 28. Světlík, 45. z PK Krejčí, 65. Roubal, 73. Šural, 80. Boček – 25. z PK Krůta, 40. Dvořák. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Sestava Doubravky: Luhový – Nový, Světlík, Krejčí, Řehoř, Künstner (80. Fleissig), J. Trojanec (70. Boček), Šural (80. Uzlík), Paul, Rozboud (75. Petrželka), Roubal. Trenér: Zbyněk Kočí.

Beroun – Klatovy 2:0

„Rozumím, že se někdy připískává domácím, ale tohle byl vrchol. To nemělo s fotbalem nic společného. Od začátku zápasu bylo jasné, jak to dopadne. Zbytečně nás to stálo čas a peníze za cestu. Kdyby nám řekli předem, jak to bude, nemuseli bychom tam jet a bylo by to férovější,“ mohl jen krčit rameny klatovský trenér Michal Hofmann.

Poločas: 2:0. Branky: 18. Soukup, 25. Počta. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (37. Diviš). Diváci: 211. Sestava Klatov: Novák – Aizner, Daněk (62. Marek), Krásný (72. Bošek), Janda, Mészáros (46. Partyngl), Diviš, Brabec (46. Krejčířík), Sojka, Lukeš, Prančl (46. Vacek). Trenér: Michal Hoffmann.

Hořovicko – Přeštice 0:2

Fotbalisté Přeštic vyhráli i popáté v řadě a hřejí se na prvním místě tabulky.

„Byl to víc boj než fotbal. Jsme rádi, že máme zápas úspěšně za sebou. Soupeř hrál na můj vkus až příliš tvrdě. Pomohla nám rychlá branka, po níž jsme se uklidnili. Hořovicko jsme celý zápas prakticky k ničemu nepustili,“ hodnotil duel spokojený lodivod Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:1. Branky: 11. Kraml, 54. Šmídl. Rozhodčí: Les. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Sestava Přeštic: Jaroslav Rojík – Duchek, Böhm, Suchý, Chocholoušek, Arzberger (72. Martin Patrovský), Mudra (72. Pecháček), Skála, Šmídl (87. Kadar), Beránek, Kraml (79. Vilček). Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany – Mýto 3:0

„Zasloužené vítězství. Utkání jsme takticky zvládli na jedničku a Mýto jsme pustili jen do jedné vyložené šance. Výhrou jsme potvrdili bodový zisk z Klatov. Jsem rád, že jsme se chytli. V prvních zápasech jsme předváděli dobré výkony, ale bohužel jsme je nedokázali bodově vyjádřit,“ vysvětloval kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 2:0. Branky: 4. Debellis, 23. Černý, 50. Koranda. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 1:1. Diváci: 397. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, Černý (87. Ineman), Glazer, Procházka, Debellis (87. Sadílek), Lehký (66. Plzák), Vaščák, Koranda (76. Stejskal), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek. Sestava Mýta: Vild – Staněk (72. Melka), Růžička, Jiří Hereit, Marek Brož, Štych (62. Martin Brož), Lávička (46. P. Zajíček), Slavík (20. T. Zajíček), Frizoni, Buršík, Brudna (46. Pfeifer). Trenér: Luboš Vašica.

Petřín – Lom 2:2

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale pak Lom přidal a byl lepší ve zbytku prvního poločasu. Po pauze jsme se zvedli. Bohužel jsme proměnili jen jednu naši šanci. Škoda že nemáme dva body, to bychom byli spokojení jako želvy,“ řekl kormidelník Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:2. Branky: 5. Provod, 81. Zoubek – 19. a 38. Vysušil. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (80. Vysušil). Diváci: 150. Sestava Petřína: Suchý – Trojovský (46. Voves), Šimáně (75. Bílik), Vinkler, Zoubek, Klich, Lisý, Provod, Vohrna, Bendl, Heller. Trenér: Radek Vodrážka.

Ostatní výsledky 5. kola: Mariánské Lázně – Č. Budějovice B 1:1 (PK: 2:0, 0:0, Nedbalý – Matoušek), Soběslav – Katovice 4:1 (2:1, Vaněk 2, Kutner, Svoboda – Kadula), Cheb – J. Hradec 2:3 (0:0, V. Janda, Beneš – vl. V. Janda, Darkeh, Cech).