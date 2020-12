Po změně vládních nařízení týmy Doubravky a Horní Břízy rychle zareagovaly a plánované páteční přátelské utkání ještě přesunuly na čtvrtek, kdy ho mohly naposledy regulérně sehrát.

Divizní SENCO potvrdilo v zápase roli favorita a zvítězilo vysoko 7:0. Zpočátku to přesto nevypadalo na takto rozdílný výsledek. Horní Bříza držela půl hodinu zápasu s domácími krok, ale následně nechala rozběhnout doubraveckého Roubala, který své sólo z půlky hřiště chladnokrevně zakončil.

„Hodně krutý výsledek pro Horní Břízu.Velkou část první půle hrála velmi organizovaně a my jsme se těžko dostávali do její obrany. Po gólu Roubala to ale museli hosté otevřít, čehož hráči jako právě Roubal, Krejčí nebo Řehoř dokázali využít. Ve druhém poločase to tak bylo už jednoznačnější,“ vysvětloval trenér Doubravky Zbyněk Kočí, který byl rád, že se stihlo utkání ještě odehrát.

„Já jsem spokojený, zápas splnil svůj účel v předvánočním čase, mělo to dobrou úroveň. Chápu, že Aleš Zach to uvidí možná jinak, ale bohužel jsou takové zápasy, kdy tam člověku padne každé hovno,“ řekl upřímně lodivod divizního celku.

Co ale naopak Doubravka nestihla, byla klasická předvánoční rozlučka s letošním rokem. Ta byla odložena na neurčito.

V hostujícím táboře bylo naopak po nepříznivém výsledku cítit zklamání.

„Zkoušel jsem nějaké kluky z nižších soutěží a některé hráče, co se vrátili po zranění. Cílem bylo proto si zahrát po dlouhé době zase zápas. Na druhou stranu nikdo nechce prohrát a ne takovým rozdílem. Z tohoto pohledu jsem byl nespokojený a zvláště mě zklamali svým přístupem někteří zkušení hráči,“ prozradil kouč Horní Břízy Aleš Zach.

Pro klub ze severu Plzeňska byl ten den o to smutnější, že do fotbalového nebe náhle odešel kustod a dlouholetý člen klubu 77letý Peter Borkovič, který patřil k hlavním duším celého oddílu. „Byl to frajer, který byl na hřišti každý den a o všechno se staral,“ řekl se smutkem ve tváři trenér Zach.

Jeho svěřenci si přesto vánoční přestávky neužijí. Lodivod Horní Břízy má v plánu trénovat do doby, dokud to bude jen trochu možné.

„Už nemám náladu na nějaké pauzy, těch už bylo dost. Kluků jsem se ani moc neptal. Prostě jsem jim řekl, že v pondělí a ve středu se sejdeme na tréninku. Rozdělíme hřiště na nějaké třetiny a budeme trénovat. To samé nás čeká i další týden, pokud nepřijde úplný lock down,“ vysvětloval Aleš Zach, jehož neustále pauzy již velmi vysilují.

„Chápu, že kluci mají problémy s motivací, protože stále se začíná a končí, a zase to bude trvat nejméně měsíc a půl, než se bude hrát ostrý zápas. Celkově je to pro všechny hrozně demotivující situace, ať pro hráče, tak pro trenéry,“ dodal Zach.

Doubravka – H. Bříza 7:0

Branky: Patrovský 3, Roubal 2, Petrželka, Šural.