Plzeňanky v úvodu zápasu přežily několik velkých šancí soupeřek. Gólmanka Polívková se měla co otáčet, nakonec ji však překonala Ester Němečková. Viktoriánkám se postupně podařilo vyrovnat hru a začaly se i ony tlačit do zakončení. Po jednom obrovském závěru ve druhé půli to už vypadalo na to, že balon musí skončit v síti, gólmanka Slavie ale předvedla během několika sekund hned tři skvělé zákroky, k tomu ji ještě pomohly její spoluhráčky.