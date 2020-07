Po dvou výhrách ze tří zápasů ve skupině porazil ve finále Baník Ostrava 1:0 brankou Jakuba Kule a mohl tak oslavit turnajový triumf.

Ten si mladí viktoriáni zopakovali na tomto turnaji po třech letech. „Jménem klubu klukům gratuluju,“ vzkázal mladým viktoriánům sportovní ředitel Zdeněk Psotka.

„Vítězství v turnaji je úspěch, který nás hodně potěšil. Po celou dobu jsme se prezentovali aktivní a náročnou hrou. Dokázali jsme si, že když budeme poctivě jako tým plnit herní plán, tak budeme mít výsledky. Je to povzbuzení do další práce,“ prohlásil pro klubový web trenér dorostenecké sedmnáctky Štěpán Havránek.

Viktoriáni na úvod základní skupiny ve Velkých Pavlovicích porazili Sigmu Olomouc 3:0, když se dvakrát trefil Adam Štauber a třetí gól si soupeř vstřelil vlastní.

Mladí Plzeňáci porazili českou reprezentaci do 16 let 4:1 (branky: Štauber, Kule, Prokop a Dan Keltyčka z penalty). A už tahle dvě vítězství jim zajistila postup do finále, na kterém nic nezměnila prohra s Českými Budějovicemi (0:1).

„Byla to taková užitečná facka před finále,“ okomentoval porážku trenér Štěpán Havránek. Předtím totiž jeho tým sehrál dva skvělé zápasy.

Finálové klání v Rakvicích proti suverénnímu vítězi skupiny A, Baníku Ostrava, rozhodl jediným gólem Jakub Kule, který skóroval v 10. minutě po akci a centru Adama Štaubera.

„Po gólu iniciativu převzal Baník, my jsme sklouzli trochu do hlubšího bloku, ale podržel nás brankář Daněk. O poločase jsme udělali taktické změny a dostali jsme se více do mezihry a kombinace, zápas jsme tím herně vyrovnali. Poctivým přístupem a organizací hry jsme to dovedli do vítězného konce,“ potěšilo kouče viktoriánského dorostu U17.

Adam Štauber byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. „Adam si to svými výkony zasloužil. Přejeme mu to. Byl jeden z nejlepších střelců turnaje, jeho branky byly vždy důležité a rozhodující,“ vyzdvihl kouč Štěpán Havránek jednu z individualit v plzeňském týmu.