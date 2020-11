Zatímco jeho konkurent naskočil za letenské áčko na minutu v Evropské lize na hřišti AC Milán, on se z Chodska nikam nehrne.

„Vždycky je to otázka poptávky a nabídky. Když nějaká zajímavá přijde, budu o ní přemýšlet. Ale mám práci, rodinu, ten klub by musel mít opravdu zájem. Už nepůjdu nikam na zkoušku,“ vyslal Došlý jasný signál případným zájemcům. Zatím odchovanec Bolevce, který hrál i za Doubravku, Koloveč a zkoušel to i v druholigovém Sokolově, válí v modrobílém dresu Jiskry.

Se svojí střeleckou potencí branky na zápas musíte být spokojen nebo se pletu?

Je příjemné, když jako křídelní hráč pomáhám svými góly. Kluci na mě spoléhají. Ale musím říct, že je to velkou měrou zásluha celého týmu. Dostali jsme se do skvělé formy. Porazili jsme béčko Sparty, Vltavín, otáčeli jsme zápas s Rakovníkem… Deklasovali jsme béčko Viktorky, podzim jsme měli skvěle rozjetý.

Byl nejlepší, co jste v Domažlicích?

Spíš bych řekl, že si to po dvou letech hledání, kdy tady rotovalo hodně hráčů, zase sedlo. Pár starších nás je v Jiskře už delší dobu, parta se utužila, je skvělá. Můžeme pomýšlet na úspěch. Zvlášť pro mladší kluky je to náboj, můžou se odrazit výš.

Pár hráčům Domažlic už se to povedlo, že…

Byli tady Lukáš Pfeiffer a Filip Čihák, kteří teď hrají první ligu v Pardubicích. Nebo Jonáš Vais v Příbrami. Mám radost, že jsme jim pomohli ke splnění snu.

Vás už vyšší soutěž neláká?

(usměje se) Musel bych cítit opravdový zájem, už nepůjdu do žádného klubu na zkoušku. Mám malého syna, dobrou práci…

Můžu se zeptat, čím se živíte, fotbal to asi nebude?

Jsem obchodním ředitelem internetového obchodu s nábytkem. Tomu se věnuji naplno. Mám štěstí, že jsem si mohl do firmy vybrat parťáky, domažlické spoluhráče Martina Hrubého, Davida Brabce a Michala Mlynaříka. O to je to i v práci příjemnější, utíká to lépe (úsměv).

Znamená to, že už spíš přemýšlíte tímhle směrem. Jakou roli u vás hraje fotbal?

Pořád ho beru hodně vážně, i když je to spíš jen koníček. Ale je to srdeční záležitost. Chci hrát na co nejvyšší úrovni, dokud to zdraví, forma a samozřejmě práce dovolí. Dělám spoustu věcí navíc, poctivě trénuju. Vášeň pro hru tam pořád je, i maximální zapálení. To mám v sobě, fotbal hraju od šesti let a nemyslím, že bych se měnil, i když přibývají starosti v práci i rodina nějaký čas zabere, ale to je příjemné.

Je složité skloubit fotbal na takové úrovni s prací?

Tím, že je nás ve firmě víc stejně naladěných, tak to jde. Jakmile jde o fotbal, vždycky se domluvíme.

Když se vrátím k té vaší střelecké potenci, je to vaše nejlepší sezona?

Zatím nejlepší byla sezona 2017/2018, kdy jsem dal asi 26 branek. Ale to jsem se zpočátku trápil a doháněl to až na jaře, takže tak povedený podzim je nejlepší.

A máte nějaký rekordní zápis v konkrétním zápase?

V Brozanech mě asi nemají rádi (úsměv). Těm se mi povedlo vstřelit pět branek, když jsme doma vyhráli 10:1.

Teď na podzim se vám dařilo i jako týmu, byli jste jen tři body za vedoucím béčkem Sparty a měli o zápas méně. Mrzelo to o to víc, že byly soutěže přerušeny?

Samozřejmě, cítili jsme formu. Vyhráli jsme i s pohárem sedm zápasů v řadě. Dávali jsme góly, bavili jsme lidi a proto se fotbal dělá. Ale v téhle složité situaci se nedalo nic jiného dělat.

Souvisí ofenzivní fotbal Jiskry i s rukopisem kouče Pavla Vaigla, který je známý tím, že vyznává útočný styl?

Jednoznačně. Co se týče útočné fáze, máme hodně volnosti, nejsme ničím svázaní. Snažíme se co nejrychleji dostat do zakončení. Ono se říká: Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme (úsměv). Ale ne vždy to platí, tak se snažíme pracovat i na defenzivě. A nese to ovoce.

Povídejte?

Myslím, že už to bylo vidět, postupně jsme se lepšili. Poslední čtyři zápasy jsme nedostali gól, ani s druholigovým Ústím. Je to důkaz, že jdeme správnou cestou.

Co děláte teď, v době, kdy se nehraje? Udržujete se nějak?

Máme individuální plány. Je to spíš udržování se v takovém polospánku. Doma lehká posilovna, tři běhy do týdne, kdyby se náhodou mohlo začít společně.