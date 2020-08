Vzhledem k soutěžnímu nasazení jsou papírovým favoritem Chodové, ale téměř v dvacetitisícovém městě ležícím 175 km od Domažlic to mít rozhodně lehké nebudou. Na to po posledním přípravném utkání s Petřínem (6:2) ostatně upozorňoval i trenér Jiskry Pavel Vaigl.

„Je to pohár, takže do toho určitě dáme všechno. Když postoupíme, můžeme v dalším kole dostat ligový mančaft,“ nemá Vaigl starosti o absenci motivace. „Ale určitě nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř má kvalitu, my navíc tento zápas hrajeme venku. Ale pokud na hřišti budeme plnit přesně to, co máme, můžeme uspět,“ má jasno domažlický kouč.

Utkání začíná v sobotu 10.15 hodin. Potvrdí Západočeši roli favorita, porazí domácí Brandýs a budou slavit postup? První víkendový den po poledni by mělo být jasno.