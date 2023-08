Fotbalisté plzeňské Viktorie mají před sebou druhého soupeře na cestě do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Ve čtvrtek od 19 hodin v domácí Doosan Areně rozehrají 3. předkolo s maltským klubem Gzira United. Přímý přenos vysílá O2 TV.

Fotbalisté Viktorie na tréninku před domácím utkáním Evropské konferenční ligy s maltským Gzira United. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Do utkání půjdou svěřenci trenéra Miroslava Koubka povzbuzení nedělním ligovým vítězstvím s ostravským Baníkem (3:1). Ale tentokrát očekává kouč jiný zápas, soupeř podle něho zvolí spíš defenzivní taktiku.

„Připravujeme se na to, že to bude opět dobývání obrany soupeře. Měli jsme na to i určité tréninkové modely. Věřím, že jsme schopni to zvládnout,“ prohlásil před zápasem plzeňský kouč Miroslav Koubek, který má hru pohárového soupeře dobře nastudovanou.

Chorý: Vzadu mají urostlé chasníky. Jsou to sice Brazilci, ale umí do toho jít

„Je to v podstatě brazilské mužstvo, buď jsou naturalizovaní nebo s občanstvím. V určitých momentech je tam zajímavá technická vyspělost některých hráčů,“ prozradil trenér Viktorie, co vypozoroval v přípravě na zápas.

Vedle Brazilců se sestava Gziry hemží i dalšími cizinci, jsou tam dva Kolumbijci, Chorvaté, Ghaňan, ale i fotbalisté z Albánie, Jamajky, Uruguaye i Francie.

Ani v předešlých pohárových mačích nebyl maltský tým favoritem, přesto dokázal přestoupit přes Glentoran i Dudelange. I když jejich soupeři měli místy až drtivou převahu. „A i tak jim dokázala Gzíra dát šest branek,“ upozornil trenér Koubek, že soupeře nelze podceňovat.

Zdroj: Youtube

„Opět je to dobře vedené mužstvo, organizované směrem dozadu a spoléhá na protiútoky. Doufám, že nás z protiútoku nepřekvapí,“ přál si zkušený kouč Plzně, který bude postrádat dlouhodobé marody (Pernica, Havel, Čihák), nenastoupí ani Sýkora s Vydrou a nejistý je start Buchy, který předčasně střídal v ligovém utkání s ostravským Baníkem.

„Sestavu vám pochopitelně neřeknu. Vybereme hráče, o kterých myslíme, že tam v danou chvíli patří. Rozhoduje výkon, nikoli věk. Ideální by bylo, aby byla taková sestava, která to dobře zvládne,“ usmál se Miroslav Koubek.

Gzira skupinovou fázi žádného z evropských pohárů ještě nikdy nehrála. Letos podruhé za sebou postoupila do 3. předkola Konferenční ligy, loni v této fázi vypadla s rakouským Wolfsbergerem.

Kouč z Malty už v Česku byl. Co ví o Viktorii? Jsou jeho hráči profesionálové?

Letos už přešla přes dva soupeře – severoirský Glentoran vyřadila po dvou remízách (2:2 doma a 1:1 venku) až 14:13 na penalty, pak postoupila i přes lucemburský Dudelange (2:0 a 1:2).

Teď jim stojí v cestě plzeňská Viktoria, kterou jasně favorizují sázkové kanceláře i fotbaloví experti. „Zápasy se vyhrávají podle toho, co děláš na hřišti a ne jak se jmenuješ. Domácí jsou velký favorit, ale za podobných okolností jsme šli i do předchozích předkol a ukázal se opak,“ pronesl Darren Abdilla, kouč Gzira United,

Jak dopadne jeho tým v plzeňské Doosan Areně?