Otřel si míč i ruce o dres a od postranní čáry hodil balon až na penaltový puntík. Auty fotbalového obránce Martina Knakala vytvářely v pokutovém území soupeře nebezpečné situace, trenéři jeho dlouhé vhazování využívali jako jednu z variant, jak ze standardní situace ohrozit branku.

Portrét Martina Knakala. | Foto: Archiv

„Dá se říci, že to byla moje specialita. Je pravda, že jsem si za svou kariéru tímto způsobem připsal i několik asistencí na gól. Nohama nic moc, ale rukama mně to šlo. Skoro bych řekl, že jsem se do první ligy proházel,“ říká s nadsázkou bývalý obránce Viktorie Plzeň.