Ve druhé polovině šedesátých let minulého století patřil k vyhlášeným ligovým střelcům. Před brankou se prosazoval i kvůli vytáhlé postavě, jeho dlouhé nohy byly u míče dříve než obránci soupeře, díky svým centimetrům kraloval i ve vzduchu. Tak si fotbaloví pamětníci vybavují útočníka Miloše Herbsta. Bývalý ligový útočník Teplic a Škody Plzeň a velký fanoušek plzeňské Viktorie ale bohužel bude výsledky milovaného klubu sledovat už jen z fotbalového nebe. Miloš Herbst do něj odešel letošní druhý májový den, jen čtyři dny před svými dvaaosmdesátými narozeninami.

Miloš Herbst. | Foto: Václav Vacek

Narodil se v roce 1942 v Brně a ve třech letech se s rodiči přestěhoval do Liberce. „Táta byl odborník ve strojírenství a v Liberci dostal práci,“ vysvětloval před časem Miloš Herbst v rozhovoru pro Deník svůj přesun na druhý konec republiky.

Ve městě pod Ještědem hrál fotbal za žáky Lokomotivy Liberec. Po tragické smrti otce zůstali s mladším bratrem a maminkou sami, a tak Miloš odešel do Duchcova, kde se učil horníkem, což v té době byl preferovaný obor s výhodami (zdarma jízdné, stravné, oblečení). Rodině to tíživou situaci přece jen ulehčilo. Od fotbalu si dal na pár let pokoj a vrátil se k němu na konci studia na průmyslovce. S partou spolužáků, kteří mu vymysleli přezdívku Emboš, se mezitím věnoval atletice a házené.

„Jednou mě kluci řekli, jestli bych si s nimi nešel zakopat. Dařilo se mi, dával jsem góly. Všimli si mě funkcionáři Baníku Hrdlovka, klubu z dnes už zaniklé obce u Duchcova, která v sedmdesátých letech musela ustoupit těžbě uhlí. Hrál jsem divizi, stal jsem se nejlepším kanonýrem soutěže a pomohl týmu do druhé ligy,“ vyprávěl Miloš Herbst, jemuž se dařilo i ve vyšší soutěži.

Další jeho kroky vedly do Teplic, kde debutoval v první lize proti Otrokovicím. V Teplicích se potkal se svým osudovým trenérem Vlastimilem Chobotem. “Byl to fotbalový odborník, slušný a inteligentní člověk,“ chválil legendárního kouče Herbst.

Miloš Herbst je v horní řadě čtvrtý zprava.Zdroj: archiv M. Herbsta

Když Chobot odešel do Plzně, Miloš ho vzápětí následoval. Škodovka hrála druhou ligu a bojovala už několik let o návrat mezi elitu. Povedlo se to v roce 1967 a Herbst k postupu pomohl 13 góly. A branky střílel i v první lize. V Plzni byl velký hlad po fotbale, nikdy předtím a nikdy potom už tady (s výjimkou utkání PVP s Bayernem Mnichov v roce 1971) nechodilo na fotbal tolik lidí.

Plzeň měla nejvyšší průměrné návštěvy v československé lize (přes 20 tisíc diváků), zápasy se Spartou nebo Slovanem Bratislava sledovalo ve Štruncových sadech kolem 30 tisíc fanoušků! „Byla to fantazie, až mně z toho běhal mráz po zádech. Plzeňští diváci byli úžasní, navždy je budu mít v srdci,“ vyznával se kanonýr, který se s osmi góly stal nejlepším střelcem týmu. Pádu do druhé ligy však nezabránil.

Přesto byl rok 1968 v jeho kariéře jedinečný. Byl nominován do týmu Československa a zúčastnil se olympijských her v Mexiku, jako historicky jediný fotbalista nominovaný z plzeňského klubu. Zahrál si proti Thajsku a gólem přispěl k výhře 8:0. Čechoslováci však po předchozí porážce s Guatemalou 0:1 a remízou Bulharskem 2:2 ze skupiny nepostoupili.

„I tak byla olympiáda pro mě neskutečným zážitkem. Skvělá atmosféra při zápasech, před utkáním i o přestávce vyhrávala mexická kapela. Potkávali jsme nejlepší sportovce světa, bohužel jsme neviděli v akci fenomenální Věru Čáslavskou, protože jsme zápasy hráli ve vzdálené Guadalajaře,“ vzpomínal Herbst, který byl rovněž členem Klubu západočeského olympioniků.

Miloš Herbst.Zdroj: archiv M. Herbsta

Miloše Herbsta pronásledovalo zranění kolena, prodělal dvě operace menisku. „Kvůli tomu jsem přišel o historické zápasy Poháru vítězů pohárů s Bayernem v roce 1971. V dalším roce jsem se ještě na skok do ligy vrátil, ale zraněné koleno mi vystavilo stop. Krátce jsem to ještě zkoušel v Chomutově, ale pak jsem s vrcholovým fotbalem skončil, hrál jsem a trénoval v divizním ČSAD Plzeň, kde jsem vedl ligový dorost. Na Slovany jsem přivedl z Chotěšova Jaroslava Šilhavého, pozdějšího úspěšného ligového fotbalistu a trenéra. Trénoval jsem i na Letné,“ vyprávěl Miloš Herbst, který po skončení kariéry pracoval v podniku ČSAD Plzeň jako úředník.

S manželkou Oldřiškou, s níž se poznal ještě jako student v Duchcově, vychovali syna Miloše a dceru Veroniku. Před lety bohužel ovdověl, radost mu však dělala vnoučata. A také výsledky fotbalistů Viktorie. „Tituly, evropské poháry, to je pro mě velké potěšení. Klukům držím palce u televize, těším se na každý zápas,“ vyznával se z lásky ke svému klubu Miloš Herbst.

