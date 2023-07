Fotbalisté Viktorie Plzeň U19 ovládli jubilejní 20. ročník Memoriálu Stanislava Štrunce. Svěřenci trenéra Davida Vaněčka měli jistotu turnajového prvenství již v sobotu, tedy po druhém hracím dni. Viktoriánská devatenáctka porazila anglickou Aston Villu 2:1 (2x Dulík), slovinský klub Domžale 4:0 (K. Kardoš, Houdek, Sivák, Böhm) a Žilinu 1:0 (Suchý).

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň U19 na Memoriálu Stanislava Štrunce. | Foto: fcv/Šimon Kliner

Takto okomentoval pro klubový web zápas proti Domžale, po němž si viktoriáni zajistili prvenství, trenér plzeňské devatenáctky David Vaněček: „Věděli jsme, že Domžale včera odehrálo zápas až odpoledne a v tomhle vedru jsme věděli, že to pro ně bude silově hrozně těžký, takže jsme od začátku chtěli hrát aktivně a rozhodnout co nejdřív, a to se nám povedlo. Ve dvacáté minutě jsme vedli 3:0, myslím, že jsme hráli hodně dobře a soupeře do ničeho nepustili. Ve druhém poločase jsme přidali další gól, zase jsme si vytvářeli spoustu šancí a zápas zaslouženě vyhráli.“

