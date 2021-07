Rapid – VS 6:1

Od první minuty ovládal Rapid hru a brzy šel do vedení 2:0. To bylo ze strany domácích na dlouhou dobu vše, protože se nemohli prosadit proti obraně hostů v čele s výborným brankářem Šoltysem. Po přestávce pokračoval nemastný, neslaný výkon Rapidu. Teprve po 20 minutách domácí zlepšili kombinaci a přihrávky do vápna a během 5 minut zvýšil na 5:0 a definitivně rozhodli.

Poločas: 2:0. Branky: Kovařík 3, Faist, Řežáb,Žemlička – Kolář.

Vejprnice – Senco 4:2

Pěkné útočné utkání se spoustou šancí na obou stranách přineslo vítězství vejprnické Slavii.

Poločas: 3:1. Branky: L. Paul 2, Bublík, Kydlíček (PK) – Hora 2 .

Letná – Košutka 4:6

Za krásného fotbalového počasí se sešly dva celky sousedící v tabulce. První půlka byla v režii hostů ujali se vedení 3:0. Domácí se ve druhé půli zvedli a snažili se hostům zkomplikovat výhru, gólovou přestřelku nakonec ukončila rozhodující trefa Košutky v 78. minutě, kdy se skóre zastavilo na 4:6.

Poločas: 0:3. Branky: Dobrý 2, Rada, Gartner – Karel 4, Sosnovec, Voith.

ZČE – Slovan 5:5

Hosté začali velice dobře a z rychlých protiútoků dali tři branky. Petřín měl též příležitosti, ale nepřekonal výborného brankáře. Druhý poločas domácí rychle udeřili a začala divoká přestřelka, která skončila smírně.

Poločas: 0:3. Branky: A. Dvořák 3, Filmak , Levý (PK) – Hranáč 2 , Popule , Mareška, Bulant.

Union – Černice 0:3

První poločas se odehrával v režii hostujícího týmu, který byl fotbalovější a zatlačil domácí hráče před vlastní pokutové území. Díky obětavosti hráčů Unionu a výborného výkonu domácího brankáře V. Stuchla se zdálo, že se do šaten půjde za bezbrankového stavu. V poslední minutě první části ale skončila tečovaná střela v domácí brance. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, hosté však na začátku navýšili své vedení a v poklidu si došli pro výhru. Konečné skóre určila napotřetí doražená střela hostujících hráčů.

Poločas: 0:1. Branky: Laibl, Toman, Mur.

Nejlepší střelci: 10 – Hucl (Rapid), 9 – L.Paul (Vejprnice), Hora (Senco), 8 – Kovařík (Rapid).