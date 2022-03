„Bylo to sice o soutěž níž, ale od začátku jsem cítil velkou důvěru a je to tak i teď za trenéra Purkarta. Nastupuju stabilně,“ říkal 23letý student pedagogické fakulty.

Takže byste se teď rád vrátil do třetí ligy?

No vrátil, ve Varech jsem nastoupil do minima zápasů.

Přesto si asi troufnete odhadnout, jestli by Přeštice na vyšší soutěž měly?

Určitě, trenér Purkart si vybudoval kvalitní mančaft, který by obstál i ve třetí lize, a nebojím se říct, že by hrál v horní polovině tabulky.

Ale boj o postup vám dvě sezony po sobě zhatil covid. Věříte, že teď už to dotáhnete?

V dnešní době se může stát cokoliv, ale já věřím, že už se letos soutěže dohrají a my postoupíme.

Bylo to pro vás hráče náročné na psychiku? Kde jste hledali motivaci?

Bylo to nepříjemné, pocítili jsme to v kabině, pořád se začínalo od nuly. V tom má velkou zásluhu právě trenér Purkart a celé vedení klubu, že nás vedli k tomu, že se to letos už povede.

Trenér říkal, že největší konkurenty v boji o postup budou Lom a béčko Budějovic. Souhlasíte, nebo vidíte ještě nějakého nepříjemného soupeře?

Co se týče kvality kádru, tak určitě tyhle dva celky. Ale já bych k tomu zařadil ještě derby s Petřínem, Rokycany, které máme hned ve druhém kole, nebo Klatovy. Ty zápasy jsou hodně vyhrocené, ani tak nejde o fotbal, bývá to spíš boj. Pro mě jsou zvlášť speciální zápasy s Petřínem, kde znám hodně kluků.

Považoval vy byste ČFL za svůj strop, nebo pomýšlíte ještě výš?

Ambice mám pořád, ale na druhou stranu jsem v Přešticích spokojený, takže teď budu šťastný, když vykopeme třetí ligu a zahraju si ji tady. Je to spojené i s tím, že ještě studuju vysokou školu. Bylo by těžší začínat jinde a já jsem v Přešticích rád.

Můžu se zeptat jakou školu?

Pedagogickou fakultu, jsem ve čtvrtém ročníku a k tomu nově pracuju ve Viktorce jako kondiční trenér. Chtěl bych, aby byl můj život nadále spojený s fotbalem.

Když jste byl malý žáček, kdo byl vaším vzorem? Kdo je fotbalista podle vašeho gusta?

Jelikož jsem odmalička střední záložník, tak jsem obdivoval Franka Lamparda nebo Stevena Gerrarda. A ve Viktorce samozřejmě Pavla Horvátha, líbil se mi jeho přehled na hřišti.

Vedle Pavla Horvátha jste jmenoval dva Angličany, takže vám je blízký ostrovní styl?

Líbí se mi, jaké má fotbal v Anglii tempo, sleduju ho asi nejvíc ze všech. Hodně se tam pouští souboje, je to tvrdší, ale hra je plynulá, nepřerušuje se tolik.