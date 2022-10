„Čeká nás další velký fotbalový svátek a věřím, že jako my to cítí i naši fanoušci a přijdou nás podpořit v co největším počtu,“ vzkázal útočník Jan Kliment fanouškům, kteří si mohou vstupenky na tento zápas pořídit v i Plzni. Prodávají se od pondělí výhradně na pokladnách za severní věží Doosan Areny. Cena je 500 korun a platba je možná jen v hotovosti.