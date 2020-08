Kompletní tým bude až do úterního odletu k utkání 2. předkola Ligy mistrů do nizozemského Alkmaaru pobývat na hotelu, odloučený od rodin a veškerých rodinných příslušníků. „Sehrání tohoto zápasu je pro nás absolutní prioritou a vše tomu nyní podřídíme,“ prohlásil generální manažer klubu Adolf Šádek.

Už středeční kontrolní testování na přítomnost koronaviru vyšlo u jednoho z hráčů pozitivně, jeho jméno klub nezveřejnil. Vzniklou situaci Viktoria intenzivně řeší s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví a rozhodl se pro další kolo testování na přítomnost SARS-CoV-2, původce onemocnění Covid-19, které podstoupí v pátek.

I přes velké komplikace je stále je ve hře varianta, že by se na stejný den plánovaný ligový zápas s Opavou odehrál v původním termínu. Tedy v pátek od 18 hodin, to v případě, že by se prokázalo, že pozitivní osoba nepřišla do styku s nikým z klubu. Další možností je odložení na sobotu nebo ještě pozdější termín.

„Pozitivně testovaný člen širšího realizačního týmu, který je bezpříznakový, byl ihned izolován a klub se rozhodl okamžitě podstoupit další kolo testování. To proběhne hned v pátek v ranních hodinách,“ informoval mluvčí klubu Václav Hanzlík.

„Všechny kroky konzultujeme a řídíme se pokyny Krajské hygienické stanice a vzniklou situaci intenzivně řešíme i s vedením Ligové fotbalové asociace. Nechceme absolutně nic podcenit i vzhledem k tomu, že si uvědomujeme velkou míru zodpovědnosti. Výsledky pátečních testů budou klíčové pro vedení soutěže ve věci dalšího rozhodování,“ dodává Hanzlík s tím, že klub bude informovat i fanoušky.

K případu se ve čtvrtek pozdě večer vyjádřila i Ligová fotbalová asociace. „Plzeňský tým se rozhodl podstoupit další vlnu testů v pátek brzy ráno, aby jeho výsledky byly známy s předstihem před plánovaným začátkem utkání s Opavou. Na organizačních přípravách zápasu prvního ligového kola se v tuto chvíli nic nemění a v případě, že páteční testy v klubu FC Viktoria Plzeň budou kompletně v pořádku, odehraje se úvodní duel podle plánu, tedy s výkopem v 18.00 hodin,“ stojí v prohlášení.