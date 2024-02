Fotbalová Doubravka se po nepovedené podzimní části poctivě připravuje na start druhé poloviny soutěže. Trenér Pavel Vaigl si přál před zimní přestávkou příchod několika nových tváří a zatím se mu jeho záměr daří. Z Mariánských Lázní dorazili na Doubravku Filip Renza s Danielem Skopovým. K nim se pak přidal Tomáš Zajíček z Rokycan. Poslední akvizicí by pak mohl být ještě Vojtěch Černý z Domažlic.

Doubravka má za sebou už řadu přípravných zápasů. O víkendu zdolala Lam 3:1. V lednu se utkala také s plzeňskou Viktorií. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Otazník zůstává u Jirky Šmída, u něhož se ještě rozhodneme podle počtu hráčů, který budeme mít. Tam je to i navázané na to, zda se i domluvíme na příchodu Černého. V Domažlicích by Vojta nedostával v áčku tolik příležitostí, takže o něj stojíme,“ prozrazuje lodivod SENCA.Naopak Tadeáš Koudele se do užšího kádru nevešel a na jaře bude působit v Mariánských Lázních, Dominik Hendrych by pak měl strávit druhou část sezony v rezervě Domažlic.

„Domluvili jsme se tak, aby měli oba hráči více prostoru. Protože naším cílem je, aby co nejvíce hráli,“ vysvětluje doubravecký kouč.V sobotu pak právě Vojtěch Černý pomohl jednou brankou k vítězství 3:1 nad německým Lamem. „Zápas jsme odehráli dobře, měli jsme více ze hry. Co nás ale trápí, to je proměňování šancí. Mohli jsme ještě tak nejméně čtyři branky přidat, kdy jsme šli sami na gólmana, nebo netrefili prázdnou branku. Utkání ale každopádně splnilo to, co mělo. Zároveň i herní projev byl zase o něco lepší,“ těšilo Pavla Vaigla.

Viktoria se toho nebojí. Už po třech kolech byli všichni nováčci v akci

S Vohenstraussem se v sobotu utkali fotbalisté Tachova. Zajímavé utkání nabídlo nakonec šest branek a skončilo remízou 3:3. „Prvních třicet minut byl soupeř lepší. Pak jsme naopak po vyrovnání měli zase my více ze hry. Vypracovali jsme si spoustu šancí a nakonec jsme o vítězství přišli dvě minuty před koncem, kdy soupeř využil naši chybu. Jinak ale jsem byl s výkonem hráčů spokojený,“ hodnotil utkání trenér Tachova Lukáš Hudec.

Chotíkov v přípravě zase neuspěl. Naštvaný Kučera: Špatný výkon, opět...