„Cítím, že je to dobrá volba, pro mě i pro klub,“ prohlásil krátce po potvrzení transferu Roman Procházka.

Do Polska přicestoval v pondělí, kdy absolvoval fyzické testy a večer podepsal smlouvu do června příštího roku s opcí na prodloužení.

A krátce na to už také absolvoval rozhovor pro klubovou televizi. Nejprve polsky pozdravil fanoušky a pak už ve slovenštině odpovídal na dotazy redaktora.

„Vnitřně se cítím šťastný a to je pro mně nejdůležitější,“ uvedl Procházka hned v úvodu. Že je o jeho služby zájem v Polsku se spekulovalo už delší dobu, slovenský fotbalista nakonec zvolil hornický Górnik Zabrze.

„Nejdůležitější bylo, že o mě projevil zájem přímo trenér. Klub má navíc bohatou historii, skvělé fanoušky. To jsou podstatné atributy, proč jsem tady,“ vysvětloval Roman Procházka svoji volbu.

Pak měl popsat co považuje za svoje přednosti?

„Vždycky odvádím maximum pro klub, ve kterém působím. Teď budu chtít pomáhat Górniku, brankami, vyhranými souboji, čímkoliv… Dám do hry srdíčko,“ slibuje bojovník, který prozradil i kdo býval v mládí jeho idolem. „Když jsem byl mladší, obdivoval jsem Zidana. Teď je to Tony Kroos a já jsem měl to štěstí, že jsem si proti němu zahrál,“ připomněl Procházka památný zápas v Lize mistrů proti obhájcům trofeje Realu Madrid.

Teď se potká v Górniku Zabrze i s krajany brankářem Martinem Chudým a záložníkem Erikem Jirkou, který je dokonce také odchovancem Trnavy. „Nehráli jsme spolu, ale známe se. S klukama jsme se bavili o mém přestupu. Oba mi doporučovali ať podepíšu,“ usmál se Procházka.

V Plzni byl zvyklý na skvělé publikum, něco podobného čeká i teď v Górniku. Premiéru v novém dresu by měl mít 1. února v Salcburku.

STOPA V PLZNI

Do Viktorie přišel Roman Procházka, odchovanec Spartaku Trnava, v létě 2018 z bulharského Levski Sofia, kde zanechal výraznou stopu. Za pět sezon tam odehrál 172 zápasů, v nichž dal 26 branek, v závěru svého angažmá byl i kapitánem týmu.

V české FORTUNA:LIZE odehrál celkem 35 zápasů a vstřelil v nich devět gólů. V dresu Plzně se zřejmě nejvíce blýskl vyrovnávací trefou v Lize mistrů na půdě CSKA Moskva, kde gólem na 1:1 zavelel k obratu, který znamenal přesun do jarní fáze Evropské ligy.

„Romanovi děkujeme za jeho služby ve Viktorce a přejeme mu štěstí v novém působišti,“ uvedl k přestupu na klubovém webu Adolf Šádek, generální manažer Viktorie Plzeň.