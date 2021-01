Jeho tým zahrával šestnáct rohů, měl dvanáct střel, z toho pět na branku, převaha v držení míče byla také jasná. To všechno však bylo k ničemu, pokolikáté už… Ze zápasů na hřištích soupeřů vyhráli viktoriáni jediný. To je tristní bilance na tým, který by chtěl hrát o evropské poháry.

Vaše venkovní zápasy mívají stále podobný průběh. Čím to je? Vidíte alespoň drobný posun oproti podzimu?

Nějaké vstupy do sestavy tam byly, ale nemůžete udělat změny na deseti postech. Posun… Možná trošku větší zodpovědnost, důslednost v defenzivě. Ale produktivita pořád vázne. Potřebovali jsme soupeře víc otevřít, to se nám nedařilo.

V Příbrami už to byl třetí zápas v řadě bez vstřeleného gólu. Dá se zmíněná produktivita vůbec natrénovat? Proč se vám nedaří střílet branky?

Jde hlavně o systémové prvky, jak soupeře otevřít nebo si můžeme pomoct standardními situacemi. Další věc je individuální kvalita hráčů a klid ve finální části. A ten nám chybí v nejdůležitější části hřiště, před soupeřovým vápnem.

Chtěl jste, aby tým vypadl ze zajetých stereotypů. Ale zdá se, že se to pořád nedaří…

Prošli jsme si určité parametry hry, aby kluci viděli, v čem je chyba, pracujeme na zlepšení. Ale všechno teď zakrývají negativní výsledky, je to velmi cítit na každém kroku, to je přirozené. Kluci potřebují cítit důvěru, aby do sebe dostali sebevědomí. Já věřím, že i když se to hned nepodařilo, že budeme efektivnější nejen v domácích zápasech. Potřebujeme stabilnější výkony i venku.

Všiml jste si, že hráči soupeře před penaltou poničili hřiště kolem bodu pro penaltu? Budete ji Čermákovi vyčítat?

Musím říct, že jsem si toho nevšiml a ani tady nejsem od toho, abych to hodnotil, i když je to specifická situace. Využili všechny možnosti, aby nás vykolejili. Co se týče Aleše, vzal to na sebe, na penalty je určený a proměňoval je. Myslím, že i renomovanější hráči zahodili penaltu. Ale nás to teď dobíhá, o to je to bolestivější. Měli jsme na to, abychom dali gól i z jiných situací, ale tahle situace byla nejviditelnější. Věřím, že jsme si smůlu vybrali na dlouhou dobu a začneme vyhrávat, okamžitě.

Ještě zůstanu u Čermáka, který nehrál od začátku. Byl za tím i jeho zdravotní stav?

Bylo tam víc argumentů a velmi důležitý je i ten, že s námi nebyl kvůli zdravotním problémům od začátku přípravy. Ale neméně důležité bylo, že Šulc vypadal velmi solidně, v generálce dal dva gól. I dneska to zvládl, i když střídal. Ale to spíš proto, že má v Čermákovi silnou. Ten měl hned po příchodu na hřiště dvě slibné šance.

A co další nováček Falta, který s vámi nehrál ani jeden zápas?

Nebyl v jednoduché pozici, ale v týdnu se jevil dobře. Myslím, že svoji pozici zastal. Stejně jako Kaša, který musel brzy naskočit při zraněný Hejdy. Podal velmi slušný výkon. Teď bude ještě zajímavější, jak to poskládáme doma s Pardubicemi, protože se vedle zraněných ještě vykartoval Čermák