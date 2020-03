„Ale se svými výkony spokojený nejsem. Zejména v zápasech v úvodu ročníku se nedařilo mně a vlastně ani celému týmu,“ naráží fotbalista s vytříbenou pravačkou na bídný start Petřína do letošní nováčkovské sezony, ve které parta okolo trenéra Radka Vodrážky získala v devíti duelech jen čtyři body. „Poté se nám začalo docela dařit. Tím se zvedly také moje výkony a něco mi tam i spadlo. Ale pořád to není takové, jaké bych si to představoval,“ pokračuje sebekriticky zarytý fanoušek slavné Barcelony a londýnského Arsenalu.

Šimáně, jenž vloni v krajském přeboru nastřílel osmnáct branek a přidal téměř tři desítky gólových přihrávek, se zpětně zamyslel také nad hodnocením podzimu, ve kterém Petřín nakonec získal 19 bodů a obsadil jedenácté místo. „Měli jsme fakt špatný začátek, ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Chvíli trvalo, než si to všechno sedlo. Poté jsme se docela slušně rozehráli a hlavně nám to tam začalo více padat,“ uvádí hráč, jehož fotbalovým idolem je Alexis Sanchéz. „Alespoň byl, když oblékal dres Barcelony,“ upřesnil.

Právě střílení gólů bylo pro tým z plzeňských Slovan na podzim velkou překážkou. Herně to totiž až tak špatné nebylo. „Nevím, čím to bylo, asi nám chybělo v zakončení trošku více štěstí. Většinou jsme měli herně navrch, jen jsme neproměňovali šance. Poté jsme udělali nějakou chybu, kterou soupeř bez milosti potrestal. No (přemýšlí) a bylo to,“ posteskl si. „Když se podíváte na výsledky, tak jsme čtyři zápasy z úvodních šesti kol prohráli poměrem 1:2. To zamrzí,“ pokračuje usměvavý fotbalista, jenž s fotbalem začínal v šesti letech. „K fotbalu mě přivedl můj děda a začínal jsem v Nepomuku. Tam jsem působil až do svých patnácti let,“ prozradil talentovaný hráč.

Pak ovšem změnil adresu, zavítal na Petřín. „Když jsem byl v deváté třídě na základce, byli jsme se školou na turnaji v Rokycanech, kde se byl podívat i trenér Vodrážka. Řekl mi, jestli bych nechtěl přijít na Petřín na trénink. Přišel jsem a od té doby tady hraji,“ vzpomíná.

Ale zpátky k letošní sezoně. Petřín si podzimní polovinu divizní skupiny A okořenil také pohárovým soubojem s třetiligovou Hostouní, za kterou nastoupilo hned několik bývalých ligových fotbalistů. „Pro naše mužstvo je super, že jsme si mohli zahrát proti takhle zkušeným fotbalistům,“ přemítá Šimáně, který se zaměřil také na rozdíl mezi krajským přeborem a divizí. Tedy soutěžemi, mezi kterými Petřín v posledních letech pendluje jako expresní rychlík z Plzně do Chebu. „Největší rozdíl je asi v rychlosti a síle. Nemáte tolik času na zpracování ani na zakončení a celkově kvalita hráčů je znatelně vyšší. Divize je také náročnější po fyzické stránce, kdy vlastně týmům v krajském přeboru rychleji docházejí síly a časem zápas ztrácí tempo,“ míní mladá puška Plzeňanů.

Individuální zlepšení i záchrana divize. To jsou jarní cíle petřínské mašiny. „Z osobního hlediska bych se chtěl dostat do větší herní pohody a být produktivnější. Klubové cíle jsou dva. Udržet s áčkem divizi a s rezervním týmem postoupit z I. A třídy do krajského přeboru,“ uzavřel rozhovor Šimáně. Jarní cestu divizí odstartuje plzeňský Petřín v sobotu od 17.00 hodin na umělé trávě chebské Hvězdy.