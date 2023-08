/ROZHOVOR/ S plzeňskou Viktorií už vytáhlý forvard Tomáš Chorý zažil boj o pohárovou Evropu několikrát. Loni se mohl blýsknout i v milionářské Lize mistrů, teď by rád pomohl alespoň do skupiny Konferenční ligy. K tomu zbývá udělat poslední krok, v cestě stojí týmu kouče Miroslava Koubka kazašský Tobol Kostanaj.

Tomáš Chorý. | Foto: Deník/Martin Mangl

Play-off, jeho vítěz bere vše a poražený zůstane bez Evropy, rozehrají ve čtvrtek v Kazachstánu. Úvodní zápas na Stadium Central Kostanaj se hraje ve čtvrtek od 16 hodin SEČ, odveta je na programu v plzeňské Doosan Areně o týden později ve čtvrtek 31. srpna od 19 hodin. „Za sebe můžu říct, že se mi lépe hraje poprvé venku,“ prozradil novinářům na pražském letišti Tomáš Chorý.

Jak lákavá fotbalová destinace pro vás Kazachstán je?

Asi tam z nás hrál málokdo, možná kluci s nároďákem. A Lukáš Kalvach byl pát let zpátky s Olomoucí v Almaty. Na jednu stranu je to pro nás výzva, ale na druhou povinnost, protože chceme postoupit.

Potvrzuje se, že v Evropě už není malých soupeřů?

Není radno podceňovat nikoho, stejné to bylo s týmy předtím, ať už to byla Drita nebo Gzíra. Bude důležité hrát jako doteď, jenom tak mámě šanci to zvládnout.

Však také Tobol Kostanaj v letošní kvalifikaci o Konferenční ligu mimo jiné překvapivě vyřadil i švýcarskou Basilej?

Bylo to specifické utkání, v odvetě byly dvě červené karty a Basilej už ztrátu nedohnala. Ale pro nás to je zdvižený prst. Basilej je určitě silné mužstvo. Když ale potvrdíme kvalitu a momentální rozpoložení, nemáme se čeho bát.

Jaké máte v tuhle chvíli informace o kazašském soupeři?

Viděli jsme je na videu, takže víme, jakým systémem hrají. Mají dominantní kraje, jsou rychlí, chodí do náběhů. Zejména mladý Vukadinovič vypadá velice dobře. Ale my jsme na tom kombinačně dobře, když budeme hrát jako v posledních zápasech, tak se budeme dostávat do šancí. Klíčové bude dávat branky a vítězit

Cesta bude dlouhá, skoro deset hodin strávíte v letadle. Chystal jste se na to nějak?

Chtěl jsem hlavně hodně spát, což nebude v letadle jednoduché. Ale chceme hrát Evropu a nemáme se na co vymlouvat. Nějak to přežijeme, vyhrajeme a poletíme zpátky do Plzně.

Zdá se vám horší cesta nebo ten čtyřhodinový posun času?

Posun směrem na východ je asi horší, ale jak říkám, není se na co vymlouvat. Mohli jsme dostat jiného soupeře a bavit úplně o něčem jiném, teď už to neovlivníme.

Jste klidnější, že pak máte k dispozici ještě domácí odvetu?

Možná ano. Ale ta minulá předkola jsme začínali doma a dopadlo to dobře. Teď je změna, uvidíme, jak to dopadne. Za sebe můžu říct, že se mi lépe hraje poprvé venku.

