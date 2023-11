Ale to už je hodně dávná minulost, pojďme do té čerstvější, kdy v plzeńském klubu zanechal poměrně výraznou stopu záložník Dejan Drenovac, jenž oblékal dres Viktorie na konci 90. let minulého století. Jedním z jeho spoluhráčů byl tehdy Zdeněk Bečka, současný asistent trenéra Miroslava Koubka, ale také bratři Tomáš a Lukáš Doškové, Jiří Skála, Jiří Studeník, Miloš Slabý nebo kapitán Miroslav Mika.

„Nejsem ale jediný fotbalista, který hrál za Dinamo i Viktorii. Dalším naším byl Dejan Vrajić, silný blonďatý útočník, svou postavou mi připomínal Alena Bokšiće,“ připomněl Dejan Drenovac krajana, s nímž se krátce potkal v Plzni. Ale Vrajič tu stihl odehrát pouhých 159 minut v šesti zápasech.

To Drenovac, který přišel do Plzně v lednu 1998 z chorvatského HNK Suhopolje, byl úspěšnější. Za Viktorii odehrál ve dvou sezonách 29 zápasů, v nichž vstřelil tři góly. Další tři ligové starty přidal za Jablonec, odkud odešel do Tigres Juarez v Mexiku, působil i v izraelském Hapoelu Raanana, pak se vrátil do rodné země a hrál až do 49 let.

A co dělá Drenovac dnes?

Je asistentem trenéra juniorky Mladost ze Ždralova, předměstí Bjelovaru, kde se narodil. Tenhle tým řádí v juniorské lize, mezi šestnácti kluby mu patří páté místo. Až za ním se krčí Varaždin, Rijeka, Istra 1961, Gorica a Slaven Belupo. „Máme tři juniorské reprezentanty Chorvatska,“ říká Drenovac s hrdostí v hlase. Seniorský tým hraje sice až třetí ligu, ale má postupové ambice. „Doufáme, že se nám to podaří už letos,“ přeje si bývalý fotbalista, jenž oblékal dres Viktorie Plzeň i Dinama Záhřeb, současných soupeřů v Konferenční lize.

„Mám je nejradši ze všech klubů, ve kterých jsem hrál. Dres Viktorie s číslem 7 mám pořád schovaný, samozřejmě i ten Dinama s pěticípým erbem,“ vyznal se Dejan Drenovac v rozhovoru pro Večernji list a přidal i historku se slavným gólmanem Petrem Čechem, který byl tehdy v plzeňské mládeži. Za prvoligový tým chytali Radek Havel a Jiří Vosyka, trenérem byl legendární Petr Uličný.