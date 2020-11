Zatímco futsalisté Českai Chorvatska by byli pro odložení dvojutkání na jindy, UEFA se brání. „UEFA tlačí na to, aby se hrálo třeba i s reprezentačními B-týmy, protože nemá jiný termín,“ řekl hráč plzeňského Interobalu a český reprezentant Michal Seidler.

Mistrovství světa v Litvě mělo být na přelomu zářía října tohoto roku, ale bylo odloženo na 12. září – 3. října 2021.

První barážový zápas je na programu 7. listopadu v Zadaru a odveta je plánovaná na 10. listopad v Brně. „Naděje, že se nebude hrát, je v této chvíli málo pravděpodobná,“ tvrdil Seidler.

„Bylo by špatné, pokud by byl někdo před zápasem pozitivní na koronavirus, protože trenér by musel povolat náhradní tým,“ dodal.

Česká VARTA Futsal liga se už skoro měsíc nehraje, ale chorvatská soutěž jede nepřetržitě. „Dokonce na zápasy mohou i diváci. Takže určitě je komplikací to, že na Chorvaty nebudeme rozehraní. Nejhorší je, že nemůžeme ani trénovat, což je špatně,“ ví klíčový futsalista národního týmu.

Nejisté je i to, jestli bude od pondělí v Hodoníně přípravný kemp reprezentace před důležitým dvojzápasem. Nebo se reprezentace sejde až při odjezdu do Chorvatska.

„To je těžká otázka, která by spíš měla směřovat na pana Mestka (předseda výkonného výboru Svazu futsalu ČR, pozn. aut.). Doslechl jsem se, že se zatím neví, jestli bude soustředění v Hodoníně. Je požádáno o výjimku, abychom mohli tři čtyři dny trénovat, než se odjede do Chorvatska, ale zatím to vláda neschválila. Nicméně podle toho, co jsem slyšel, tak si myslím, že výjimku neudělí,“ obává se Seidler.

„Sám jsem zvědavý, jak to bude,“ doplnil.

Dokonce se podle něj objevují zvěsti, že by se obě barážová utkání odehrála v Chorvatsku, nebo na neutrálním hřišti v Rakousku. Vláda totiž může i nemusí udělit výjimku pro mezistátní zápasy, jako když vyhověla Liberci, Slavii a Spartě ve fotbalové Evropské lize. „Je to složité a nikdo neví, jak to bude, ale já doufám, že když se bude hrát, tak v Brně. Když vidím, že je v pořádku, aby na jednom metru mohli být lidé, ale nás by nenechali hrát jeden zápas, ještě když jsme negativně otestovaní, tak je to špatně a někde je chyba,“ je přesvědčen Seidler.

V Brně by se asi muselo hrát bez diváků. „Určitě by bylo nepříjemné hrát před prázdnou halou. UEFA povolila 30 nebo 40 procent lidí na zápasy, takže Chorvati by v hale pro šest a půl tisíce lidí měli dva tisíce fanoušků,“ myslí si futsalista.

Seidler a další čeští futsalisté se momentálně připravují individuálně. „Dokud se mohlo trénovat po skupinkách, tak jsme každý den s Interobalem trénovali na umělé trávě. Poté co vláda zakázala skupinové tréninky, tak nám trenér dal individuální plán, takže každý den sami běháme,“ popsal.

Doufá v brzký restart domácí nejvyšší soutěže. „Třeba v prosinci, protože teď se o měsíc prodlouží nouzový stav. Věřím, že se počty nakažených začnou snižovat, abychom od prosince mohli začít hrát, i když to bude bez diváků,“ uzavřel Michal Seidler.