V posledním zápase před koronavirovou přestávkou jste vstřelil čtyři branky Slovácku a výrazně jste tak pomohl k vítězství svého týmu. Byl to váš nejpovedenější zápas v kariéře?

Dalo by se to tak říct. Podobných zápasů jsem příliš nesehrál. Ale stále mám na čem pracovat a zlepšovat se, Popsal bych to proto spíše povedeným zápasem. Bez mého týmu bych to sám nedokázal.

Vstřelil jste někdy už více gólů?

Ano, za Sokolov se mi to párkrát povedlo v nižších kategoriích. A zároveň jsem za to přispěl něco i do týmové kasy (úsměv).

Letošní ročník jste slušně rozehrál. Na svém kontě máte dosud sedm gólů. Mrzí vás o to víc, že byla soutěže předčasně přerušena?

Určitě mě to mrzí, protože mým cílem je vítězit a dávat góly. A také se chci zlepšovat každou minutou, kterou strávím na hřišti.

Za zmínku stojí také utkání s Ostravou, do něhož jste nastoupil jako střídající hráč a vstřelil jste dvě branky. Jaký to je vůbec pocit jít na hřiště z lavičky a ukázat se jako správný žolík?

Samozřejmě mě to potěšilo, že mi to takto sedlo. Vždy jdu ale do zápasu na sto procent a neřeším, jestli hraji od začátku nebo naskočím až v průběhu. Hlavní je vítězství.

S fotbalem jste začínal v Horním Slavkově a přes Sokolov jste se dostal před dvěma lety do Plzně. Jaké bylo pro vás v poměrně v brzkém věku se přesunout dál od domova?

V Sokolově mě na to připravovali již delší dobu před přestupem. Byla to pro mě obrovská zkušenost a další krok k mému snu.

Berete zatím jako správný krok, že jste se rozhodl využít nabídku Viktorie Plzeň?

Věřím, že v tomto klubu mohu fotbalově růst, což je mým cílem. Jednání o mém přestupu probíhala hladce a už tehdy bylo poznat, že jít do

Viktorky je správná volba.

Jak se nyní vůbec ve složitých podmínkách udržujete v kondici?

Naštěstí stále mohu chodit na hřiště s B týmem, za což jsem rád. Tréninky máme normálně pětkrát týdně. Dorost trénoval, než bylo vše zastaveno.

Teď tam kluci momentálně mají pauzu na dobu neurčitou.

Každý fotbalista má v mládí nějaký fotbalový vzor. Kdo vás nejvíce inspiruje?

Je to Cristiano Ronaldo. Líbí se mi na něm, že si šel celý život za svým snem a svou pracovitostí dokázal to, co dokázal…

Již jste zmínil, že jste šel do Plzně s cílem posunout se ke svému fotbalovému snu. Jaký konkrétně je?

Mým cílem je zahrát si Ligu mistrů a dostat se do české reprezentace, s níž bych chtěl postoupit na evropský šampionát.

Jak jste na tom s rituály před zápasem. Máte nějaké oblíbené zvyklosti?

Mám vždy u sebe křížek, který před zápasem políbím a pomodlím se. Také vstupuji na hřiště levou nohou.