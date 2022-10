Jak probíhaly vaše fotbalové začátky? Začínala jsem ve čtyřech letech s kluky v Katovicích, poté si mě v deseti vyhlídla Viktorka. Dokud to bylo možné, hrála jsem za oba týmy.

Kdy přišla ta chvíle, že jste si uvědomila, že byste mohla ve fotbale patřit k nejlepším českým hráčkám?

To bylo poté, co se moje jméno objevilo v nominaci do reprezentačního áčka. Nejprve jsem hrála fotbal pro radost, měla jsem ho jako koníček, až později se ukázalo, že fotbal mohu hrát na vyšší úrovni, a postupem času jsem začala hrát s holkami v lize.

S reprezentací jste byly blízko postupu na mistrovství Evropy. Jak moc to zpětně mrzí, že vám to těsně uniklo?

Mrzí to hodně, ještě když naši účast na Euru dělily penalty. Věřím ale, že se nám to příště povede a dokážeme, že český ženský fotbalový tým na Euro patří.

Je to podle vás i taková meta, postoupit na mistrovství světa nebo Evropy, aby se ženský fotbal dostal více do povědomí v Česku?

Určitě ano. Vzorovým příkladem jsou i naše české hokejistky, kterým se tento úspěch povedl.

Zvyšuje se postupem času zájem fanoušků o ženský fotbal?

Oproti předešlým rokům vzrostl zájem fanoušků, ale stále by to mohlo být lepší. U nás v lize je asi nejnavštěvovanějším zápasem derby pražských S. V Plzni je příznivců na zápasech bohužel málo.

Neláká vás to časem se stát profesionální fotbalistkou a přesunout se do většího klubu, případně zkusit zahraničí, pokud by se naskytla příležitost?

Chtěla bych si vyzkoušet hru na vyšší úrovni a třeba se fotbalem i živit. Věřím, že pokud se mi v sezoně bude dařit, tak snad nějaká nabídka přijde.

V Plzni se v posledních letech postupně zlepšují podmínky pro ženský tým. V čem konkrétně vidíte největší posun?

Jde to pomalu, ale podmínky se v Plzni zlepšují. Pár hráček má již profesionální smlouvy, což je velký posun. Věřím, že to tímto směrem bude pokračovat.Zároveň se ale i zvýšily cíle Viktorie, která by se ráda stala trojkou za pražskými S.

Je cítit větší tlak v klubu na výsledky?

Nároky si klademe samy vysoké. Chceme hrát v první čtyřce a rvát se o třetí místo, což se nám zatím v sezoně nedaří a trápíme se. Máme nestabilní výkony, jednou odehrajeme výborný zápas a další zápas je k nepoznání.