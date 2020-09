„Jelikož velmi dobře známe trenéra Dejmka, určitě budou Rokycany skvěle fyzicky připravené. Nechceme se připravovat nijak speciálně na ně, ale chceme se soustředit na svou hru. Určitě chceme navázat na kolektivní výkon z předchozích kol a přidat k tomu ještě větší úspěšnost a přesnost ve finální fázi,“ má jasno klatovský fotbalista Milan Mészáros.

Na zisk důležitých tří bodů si však vehementně brousí zuby také v rokycanském táboře. „Abych řekl pravdu, příliš jsem teď tým Klatov nesledoval, nebyl na to čas. Ale určitě se moc těším a doufám, že jsem jim hattrickem v minulém kole naznačil, že mám drobet střeleckou formu. Mohli by si mě v zápase třeba více hlídat, a tím by se otevíral prostor pro moje spoluhráče. Určitě tam chceme uspět,“ uvedl 34letý Jan Procházka, kapitán rokycanského týmu, jenž před týdnem vstřelil doma Katovicím hattrick a tři góly mimochodem zaznamenal téměř na rok přesně právě i v zápase v Klatovech, kde Rokycany vyhrály 3:2.

Je to o nás, tvrdí kouč Purkart

Neméně kvalitní fotbalový požitek si vychutnají také příznivci kopané v Přešticích. Na jižní Plzeňsko totiž míří jihočeská Soběslav, která v dosavadním ročníku ztratila pouze bod za penaltovou výhru na Vajgaru s domácím Jindřichovým Hradcem.

„Přijede k nám velmi kvalitní protivník, takže nás doma nečeká nic jednoduchého. Očekávám, že soupeř bude hrát poctivě v defenzivě stejně jako jiné týmy, které k nám jezdí, a bude spoléhat na rychlé protiútoky. Na to a špílmachra Filipa Vaňka, přes kterého chodí všechny akce, si musíme dát pozor,“ upozorňuje trenér Přeštic Stanislav Purkart, který ale zároveň říká, že utkání bude vypadat přesně tak, jak jej jeho tým pojme.

„I když nás čeká další silný soupeř, myslím si, že rozhodne především náš výkon. Pokud k utkání přistoupíme zodpovědně a budeme hrát naši hru, měli bychom vyhrát. Je to o nás,“ uvědomuje si přeštický šéf lavičky, jenž bude mít pro bitvu s Jihočechy k dispozici kompletní kádr. „Akorát Ivan Blahoudek měl problémy s přitahovačem, ale myslím, že na zápas by měl být připravený,“ dodal Purkart, trenér lídra divizní skupiny A.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Rakovník – Jiskra Domažlice, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Motorlet Praha.

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Přeštice – Soběslav, 10.30: České Budějovice B – Doubravka, 16.30: Klatovy – Rokycany, Mýto – Mariánské Lázně, neděle 16.00: Jindřichův Hradec – Petřín Plzeň.

Krajský přebor – sobota 16.30: Nýrsko – Nepomuk, Jiskra Domažlice B – Stříbro, Lhota – Staňkov, Rapid Plzeň – Holýšov, Bolevec – Zruč, neděle 13.30: Černice – Horní Bříza, 15.00: Meclov – Chotíkov, 16.00: Tlumačov – Vejprnice.

I. A třída – sobota 16.30: Košutka – Rokycany B, Bělá nad Radbuzou – Petřín Plzeň B, Žákava – Kralovice, neděle 15.00: Žichovice – Kaznějov, 16.00: Luby – Svéradice, 16.30: Sušice – Mochtín, Radnice – Žihle. ** Starý Plzenec odstoupil ze soutěže**

I. B třída, skupina A – sobota 13.00: Chodský Újezd – Postřekov (hř. Horní Jadruž), 16.30: Chodov – Chodová Planá, Tachov – Nečtiny, Dlouhý Újezd – Úněšov, neděle 15.00: Klenčí – Planá, Horšovský Týn – Krchleby, 16.00: Mrákov – Kdyně.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Horažďovice, 16.30: Chlumčany – Klatovy B, Kasejovice – Křimice, Chanovice – Dobřany, Pačejov – Přeštice B, Chotěšov – Blovice, neděle 16.30: Bolešiny – Vrhaveč.

I. B třída, skupina C – sobota 16.30: Kozolupy – Příkosice, Plasy – Malesice, Město Touškov – Raková, neděle 14.00: Zbiroh – Slovan Plzeň, 16.30: Vejprnice B – Mýto B, Dýšina – Volduchy, Smíchov Plzeň – Třemošná.