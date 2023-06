Ve druhé polovině loňského roku si musela česká fotbalistka Kateřina Svitková připadat jako v pohádce. V létě získala angažmá ve vysněném klubu, z West Hamu přestoupila do jiného londýnského klubu, do mnohem slavnější Chelsea. A ani v hvězdami napěchovaném kádru se neztratila, nastoupila i do dvou zápasů Ligy mistryň, v nichž vstřelila dva góly.

Další starty přidala v Premier League. Jenže pak se vše zadrhlo kvůli zraněnému kolenu, poslední zápas odehrála 16. prosince 2022. Od té doby nic. Přesto oslavila na konci května s Chelsea zisk anglického titulu a teď hlavně doufá, že se brzy uzdraví a vše se zase v dobré obrátí.

Začněme tím příjemnějším, s Chelsea jste získala titul. Co to pro vás znamená?

Splněný dětský sen, vždycky jsem chtěla vyhrát ženskou Premier League. Teď se mi to splnilo. Navíc jsme vyhrály i FA Cup, což je také prestižní soutěž. Strašně moc si obou trofejí cením.

Je to pro vás osobně o to víc, že Chelsea je odmalička klubem vašeho srdce?

Přesně tak. Pro mě neexistovala lepší možnost než vyhrát anglickou ligu právě s Chelsea. Mám z toho obrovskou radost.

V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul.Zdroj: Chelsea FC woman

Kde se vaše láska k modrobílým barvám klubu z Londýna zrodila?

Bylo tam víc okolností. Jedna z nich je samozřejmě to, že v Chelsea dlouhá léta chytal Petr Čech, který pochází, stejně jako já, z Plzně. Vyrůstala jsem na stejném sídlišti, chodila jsem na stejnou základní školu, pak i na gympl. Moji rodiče se často koukali na Premier League, takže Chelsea pro mě byla logická volba.

Ale vy jste ofenzivní hráčka, v tomhle směru jste neměla favority?

Samozřejmě, že ano. Když jsem začala vnímat fotbal, byla Chelsea hodně úspěšná, vyhrála Ligu mistrů. A řádil za ni Didier Drogba, skvělý útočník. Já navíc začínala taky na hrotu, byl to můj hlavní idol. Pak jsem se přesunula do středu zálohy, tam mě fascinovali Frank Lampard, Essien… Ale bylo tam víc neskutečných fotbalistů.

Zdroj: Youtube

Co pro klub jako Chelsea znamená anglický titul v ženském fotbale?

Chelsea vyhrála anglickou ligu počtvrté za sebou, posedmé za posledních devět let. Dokazuje to, jak velký je to klub i na poli ženského fotbalu. Nejen v Anglii, ale i na světě. Je to něco neskutečného, ale rozhodně to tady neberou jako povinnost. Fotbal jde každým rokem kupředu, všechny týmy se vyrovnávají. Každý chce vyhrávat a je úplně jedno, jak slavnou za sebou máte minulost. Pořád musíte dokazovat svoje kvality.

Jaké bylo pro fotbalistku z malého Česka najednou se ocitnout v takovém velkoklubu, i když anglickou ligu jste znala z předchozího působení ve West Hamu?

Jak už jsem říkala, snila jsem o tom, že vyhraju anglickou ligu. A když se na to podívám realisticky, všude jinde než v Chelsea by pravděpodobnost byla menší. I když jsem byla ve West Hamu jedna z klíčových hráček a dařilo se mi tam, dál jsem na sobě makala, abych Chelsea upoutala. Oni si můžou ukázat na jakoukoliv hráčku. O to víc pro mě pak znamenalo, když zavolali, že chtějí mě. Lepší pocit jsem ještě nikdy nezažila.

Fotbalistka Svitková už se zabydlela v Londýně. Teď chce postup na Euro

Je mezi West Hamem a Chelsea opravdu tak velký rozdíl?

Možnosti a zázemí Chelsea jsou daleko větší, i fanoušky má po celém světě, a to i v ženském fotbale. I ve West Hamu jsou skvělé hráčky, ale tady je to ještě o level výš. Většina spoluhráček reprezentuje svoje země, vozí medaile ze závěrečných turnajů mistrovství světa a Evropy. Několik z nich je dokonce vyhrálo, konkurence je tady opravdu veliká. Jedno velké jméno vedle druhého, všechny holky už mají něco odkopáno. A pro mě je čest být mezi nimi.

Asi největší jméno je Fran Kirbyová, která je označována za Messiho v ženském fotbale. Jak na vás působí?

Vzhledem ke zraněním, která nás v sezoně potkala, jsme spolu strávily spoustu času na rehabilitacích, takže jsme se sblížily. Má taky psa jako já, takže jsme se bavily nejen o fotbale. Je to skvělý člověk i spoluhráčka. Ale nejen ona, i další jsou fajn. Taková Samatha Kerrová, která je v Austrálii modlou a předčí i fotbalisty. To se mi právě na týmu líbí nejvíc, že holky jsou milé, pokorné. Je vidět, že fotbalu dávají všechno, ale zároveň myslí na budoucnost. Studují vysoké školy, dělají si trenérské licence…

Zdroj: Youtube

I vy už jste vystudovala Vysokou školu ekonomickou, změnil se pak váš pohled na fotbal?

Na jednu stranu bych mohla mít víc volného času, ale já si od té doby, co jsem v Anglii, prodělala tolik zranění a nemocí, že jsem prakticky žádný odpočinek neměla. Rehabilitace jsou časově mnohem náročnější, než když normálně trénujete.

Svitková se chystá na přestup do vysněné Anglie

Takže ani na psa s fotbalovém jménem Buffon není víc času?

Čas by možná i byl, ale na žádné dlouhé procházky s ním chodit nemůžu. Koleno pořád otéká, mívám v něm často záněty. Maximálně se na pár minut projdeme za barákem. Já byla zvyklá třeba i na pětikilometrovou procházku ráno i večer…

Jaký je momentálně váš zdravotní stav?

Zranění kolena jsem si přinesla už z West Hamu, měla jsem prasklinu v menisku, která se začala posouvat a otékalo to. Během prvních zápasů v Chelsea se to zhoršilo, v listopadu už jsem nemohla trénovat ani pořádně chodit. Zkoušeli jsme léčbu konzervativně, ale nepomáhalo to, takže jsem v únoru musela na operaci. Měl to být triviální zákrok, do dvou měsíců jsme měla hrát.

Zdroj: Youtube

Ale stále to nejde…

Už je to čtyři měsíce od operace a já nejsem schopná pořádně trénovat, ani delší procházku nevydržím. Pořád mám v koleně záněty. Vůbec nevím, jak to bude dál probíhat. Zkoušeli jsme různé injekce, vytahování, ale koleno vůbec neposlouchá.

Není to až ubíjející?

Samozřejmě, že to není vůbec příjemné. V Česku jsem nikdy neměla žádné zranění, co jsem přišla do Anglie, je tohle už třetí operace. Ale ono se není čemu divit, vždycky jsem strašně moc trénovala, byla jsem blázen do fotbalu. Hodně času jsem trávila na umělce, což není ideální povrch, takže se mi to asi sečetlo. Ale pořád se cítím mladá na to, abych končila. Mám před sebou jiné cíle.

Kateřina Svitková v reprezentaci.Zdroj: fotbal.cz

Co je pro vás v této nelehké situaci hnacím motorem?

Dostala jsem se do nejlepšího klubu, hrála v nejlepší ženské soutěži Evropy. O tom jsem snila. A vidím, že když můžu trénovat naplno, jsem schopná měřit se i s nejlepšími hráčkami na světě. Občas je v něčem i převýším, o to víc mě to žene dopředu, už se nemůžu dočkat, až budu zdravá a vydržím celou sezonu.

Jaké máte nejbližší cíle?

V první řadě musím uzdravit koleno. Další výzvou je Liga národů, která nás od podzimu čeká s českou reprezentací. Bylo by hezké postoupit do elitní skupiny a pak se dostat na Euro.

A s Chelsea?

Zase zůstanu u toho zdraví. Chci konečně absolvovat v Anglii jednu sezonu bez závažnějšího zranění. Tím pádem bych dostávala víc minut, ale k tomu potřebuju pořádně trénovat. A samozřejmě by bylo hezké prosadit se v Lize mistrů, to je cíl Chelsea. Očekávám, že v létě přijde zase hromada posil, v klubu dělají všechno, aby se nám to konečně povedlo. Za poslední čtyři roky byla Chelsea dvakrát v semifinále a jednou dokonce ve finále. Jen poslední krůček chybí.

1/9 Zdroj: WHU Kateřina Svitková po přestupu do West Ham Unnited. 2/9 Zdroj: čtk Kateřina Svitková na vyhlášení ankety Fotbalista roku. 3/9 Zdroj: fotbal.cz Kateřina Svitková v dresu pražské Slavie. 4/9 Zdroj: fotbal.cz Kateřina Svitková v reprezentaci. 5/9 Zdroj: Chelsea FC woman V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul. 6/9 Zdroj: Chelsea FC woman V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul. 7/9 Zdroj: Chelsea FC woman V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul. 8/9 Zdroj: Chelsea FC woman V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul. 9/9 Zdroj: Chelsea FC woman V dresu londýnské Chelsea letos slavila Kateřina Svitková anglický titul.

Koukal jsem na tabulku ženské Premier League a jsou tam stejné týmy jako mezi muži. Je ženský fotbal v Anglii na vrcholu?

Každým rokem se divácký zájem zvyšuje, vysílá se mnohem víc zápasů v televizi, dáváme rozhovory, je moc upoutávek. Snaží se kopírovat marketing mužských týmů, třeba při představování posil. Máme vlastní stadionek, chodí na nás kolem čtyř tisíc diváků. Pár zápasů ročně hrajeme i na Stamford Bridge, hraje se i jinde na hlavních stadionech, jsou zaplněné tak z poloviny, na Arsenal bývá vyprodáno.

Chystáte se na léto do Čech?

Musím dát kolenu teď hlavně klid. Doufám, že se umoudří a zánět odejde. Do Česka snad přijedu na reprezentační sraz v polovině července. V klubu máme teď tři týdny volno, pak dostaneme individuální plány a na začátku srpna začínáme naostro.

Fotbalistka Svitková už se zabydlela v Londýně. Teď chce postup na Euro