„Je to zážitek, některé z nás možná podobnými věcmi v menším prošly ve svých klubech při menších rozhovorech. Ale jsme za takovou pozornost samozřejmě rády, zvlášť před takovým turnajem,“ potěšilo obránkyni Terezii Ohlídalová.

Šampionát začne 27. června. Soustředěním v Plzni reprezentace začíná přípravu na velký fotbalový svátek.„Pro náš ročník to je samozřejmě vrchol dosavadní práce. Je to nejvíc, na co v tuto chvíli můžeme dosáhnout. Samozřejmě chceme uhrát úspěšné výsledky a mít z odvedených výkonů dobrý dojem,“ přála si opora 1. FC Slovácko. Středeční los přisoudil českému týmu za soupeře Itálii, Španělsko a Francii.

„Jsem moc ráda, když se budeme moc předvést v regionu, odkud pocházím. Přijde celá rodina, spousta známých a kamarádů, na což se samozřejmě těším. Navíc se postavíme proti velkým týmům,“ vysvětlovala bekyně Dominika Huvarová.

Momentální hráčka pražské Slavie má kořeny v Petřvaldu v Moravskoslezském kraji. Mladé reprezentantky se aktuálně připravují na vrchol sezony. Na západě Čech absolvovali od pátku do pondělí menší soustředění.

„Každý den, který spolu strávíme, je výborný. Navíc jsme se teď nějaký čas od dubnových zápasů neviděli, takže to samozřejmě přichází vhod. Můžeme se zase posunout o něco dál, budeme pracovat na řadě věcí. Prioritou bude nácvik rychlého protiútoku a presinku ve vysokém a středním postavení. Další kemp bude až krátce před Eurem,“ řekl trenér ženské reprezentace U19 Jan Navrátil.

Ve výběru kouče českého celku je také plzeňská sedmnáctiletá záložnice Jaroslava Pavlíčková.Talentovaná středopolařka už pravidelně nastupuje i za A tým Viktorie Plzeň. V letošní sezoně odehrála hned osmnáct zápasů, v nich vsítila jednu branku. Za reprezentační devatenáctku nastoupila devětkrát a prosadila se dvakrát.

