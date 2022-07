Laguna ve finále porazila pražský tým G.I.C La Plate de Cünde 3:0. „Hned jsme říkali, že fotbalový pánbůh chtěl takový příběh napsat, o to je to sladší a víc jsme si výhru užili. Kdyby nějaký tým prošel turnajem úplně hladce, nemá takovou radost. Tohle je fakt skvělé,“ usmíval se pardubický hráč David Lát.

Měl důvod k rozjařenosti, právě on se z pole přesunul do branky, když dva předchozí gólmani Laguny nemohli nastoupit. Pardubický tým dorazil na západ Čech se zkušeným Vlastimilem Mičjanem v roli brankářské jedničky, jenže už v prvním utkání si poranil koleno a mezi tyče musel jiný hráč Petr Šmeral. „Dvě minuty před koncem semifinále se nechal vyloučit a nebyl nikdo jiný. Vylosoval jsem si špatnou stranu mince a šel do brány. Dohráli jsme semifinále na penalty, kdy jsem jednu ze tří chytil a postoupili jsme do finále. To jsem musel chytat celé, protože Šmeral měl stopku,“ líčil Lát. „Jako mladší jsem občas chytal letní turnájky, ale jinak vůbec do brány nechodím. Byla to náhoda, že jsem šel jako třetí gólman,“ doplnil.

Pražský výběr ho ve finále nepřekonal, zatímco v dresu Laguny se prosadili Jan Rosůlek, Emanuel Rožek a Josef Stránský. „Prohrané finále sportovce vždycky mrzí, výsledek 0:3 pro nás nevypadá dobře, ale s odstupem bereme druhé místo jako obrovský úspěch. Byli jsme na Českém národním poháru pouze v sedmi lidech, den je strašně dlouhý a zápasy náročné, už nám došly síly. Ráno jsme měli v hlavách aspoň čtvrtfinále, semifinále bychom brali všemi deseti a druhé místo je úžasný výsledek,“ řekl pražský hráč David Baran.

Laguna Pardubice má jistotu, že si zahraje Ligu mistrů malého fotbalu, kterou hostí od 31. srpna do 4. září Herceg Novi v Černé Hoře. „Pojedeme ve stejné sestavě a uvidíme, jak to dopadne. Těšíme se, loni v Itálii to bylo skvělé, i když jsme trochu smolně vypadli na penalty, mohli jsme jít o krůček dál, kam bych rád došel,“ sdělil Lát, který si loni užil Ligu mistrů v dresu jiného pardubického týmu TFT Edera, se kterým v italském Rimini vypadl ve čtvrtfinále.

Elitní klubovou soutěž malého fotbalu zažil před třemi lety také Baran s týmem Spoje Praha. Tehdy je v osmifinále vyřadil vládce Ligy mistrů, maďarský celek Mad Dogs. „Byl to obrovský zážitek a pořádná škola, Mad Dogs je nejlepší tým v Evropě a zažil jsem daleko vyšší úroveň než třeba v reprezentaci, i když tam mám jen pár přípravných zápasů. Tohle byl největší kolotoč a těšíme se, ať už si zahrajeme Ligu mistrů, nebo Eurocup. Rádi se podíváme někam ven a porovnáme se na mezinárodní úrovni,“ uvedl Baran, který vyměnil dres Spojů s několika dalšími spoluhráči za G.I.C La Plate de Cünde. „Je to klub Míry Vostatka a má dlouhou historii v Hanspaulce. Ve Spojích se to pomalu rozbilo, ale přešlo nás asi pět, takže s některými hraji šest sedm let a strašně nám to sedí. K tomu jsou v týmu fantastičtí mladí fotbalisté a máme super partu. Doufám, že navážu na úspěchy se Spoji, i když umísťovat se pravidelně vysoko v pražské Hanspaulce je strašně těžké,“ podotkl pražský hráč.

Český národní pohár

Finále:

G.I.C La Plate de Cünde – FC Laguna Pardubice 0:3 (0:3)

Branky: 9. Rosůlek, 10. Rožek, 12. Stránský.

O 3. místo:

BKMK Brno – Ostravský Zábřeh 3:4 na penalty (0:1)

Branky: 15. Kamenský, 20. Paděra, 21. Beneš – 5. Ševčík, 14. Sasko, 19. Schmutz, rozhodující penalta Tomek.

Semifinále:

G.I.C La Plate de Cünde – BKMK Brno 3:1 (1:1)

Branky: 10. a 22. Novotný, 24. Baran – 6. Kamenský.

FC Laguna Pardubice – Ostravský Zábřeh 2:1 na penalty (1:1)

Branky: 8. Stránský, rozhodující penalta Rosůlek – 6. Schmutz. ČK: 21. Šmeral (Laguna).

Baran má za sebou povedenou sezonu, vždyť se Staropramenem Praha ovládl Superligu malého fotbalu a v Českém národním poháru přidal stříbro. „Tenhle ročník v malém fotbale byl naprosto úžasný. Přece jen jsme ve Staropramenu přestavovali před sezonou kádr, zabudovávali jsme mladé kluky, udělali jsme k tomu kostru a trochu se to pročistilo. V Superfinále před dvěma týdny v Boskovicích jsme prožili obrovský úspěch. Český národní pohár je strašně náročný, když hrajete o titul, čeká vás sedm zápasů, dvakrát dvanáct minut je strašná porce a nejhorší je čekání mezi duely, jak člověk ztuhne. Hodnotím to asi jako nejlepší sezonu v malém fotbale a bude těžké na ni navázat, ale vzali jsme to ve Staropramenu za správný konec, nejedeme nikam namachrovaně, snažíme si užít každý zápas a zahrát si. Víme, že fotbal umíme a je to vyústění práce všech lidí kolem, trenérů a těch, kteří se o nás starají. Velké díky patří jim všem,“ vzkázal Baran.

Zatím není jasné, zda se do Ligy mistrů podívají oba finalisté, nebo jen vítěz, Evropská federace malého fotbalu o počtu účastníků z jednotlivých zemí teprve rozhodne. Stejně tak určí, kdo se podívá do Eurocupu, který od 14. do 18. září přivítá maďarský Hajduszoboszlo.

Šanci na účast mají také mužstva, která si zahrála v Českém národním poháru o třetí místo. Bronz vybojoval Ostravský Zábřeh, který zdolal BKMK Brno 4:3 po pokutových kopech. „Chtěli jsme se umístit co nejvýš a jsme spokojení, jak to dopadlo. Toužili jsme po finále, neměli jsme však štěstí proti Pardubicím,“ zmínil ostravský hráč Jakub Ševčík semifinálovou prohru 1:2 po pokutových kopech s Lagunou.

Náladu si spravil v penaltovém rozstřelu s BKMK Brno, v normální hrací době skončilo utkání 3:3. „Doufali jsme, že zvládneme penalty, když jsme si nesmyslně nechali vzít výhru v základní hrací době. Vedli jsme 3:1 a během dvou minut to bylo 3:3. Trochu jsme se pak třepali o výsledek, aspoň při nás v penaltách konečně stálo štěstí,“ radoval se ostravský hráč.

Brněnské BKMK už dvakrát Český národní pohár ovládlo, tentokrát se vracelo bez medaile. „Čtvrté místo je pro nás asi maximum v sestavě, v jaké jsme tam byli. I když je to brambora a nemáme placku. Ve skupině jsme dva zápasy vyhráli, jeden s Ostravou prohráli, přes osmifinále i čtvrtfinále jsme prošli na penalty,“ připomněl brněnský zadák David Cupák.

Brňané v osmifinále vyřadili Red Team Příbram i ve čtvrtfinále Lucián Praha po pokutových kopech. Strategie BKMK byla vždy stejná, napřed kopali nejzkušenější: Cupák, Ondřej Paděra, Oleksandr Danko, případně gólman Lukáš Zrzavý. „Dělal jsem si srandu, že jsme přijeli s gólmanem a hráči, kteří umí kopat penalty. Měli jsme stejný systém, začínal jsem první, abych dal klukům klid proměněnou penaltou, pak chodili Ondra Paděra a Saša Danko, na čtvrtou Zrza,“ popsal Cupák. Nikdo z nich se v žádném rozstřelu nemýlil.

Po semifinálové prohře 1:3 s G.I.C La Plate de Cünde narazilo BKMK na Ostravský Zábřeh, kde se penaltový rosztřel natáhl až do šesté série, jako poslední dva neuspěli Tomáš Krejčíř a Vojtěch Kamenský. „Jsou to mladí kluci, nikdo jim nic nevyčítal. Čtvrté místo je maximum v té sestavě, na hru se ani nedalo moc koukat,“ uznal Cupák.

Brněnskému týmu chyběly některé hvězdy, protože se ženil David Presl, na svatbě byl mimo jiné i Patrik Levčík. BKMK tak posílili blanenský kapitán Ondřej Paděra nebo hráč Staropramenu Praha Pavel Šultes. „Před Českým národním pohárem museli na zápas v Brně, aby mohli hrát. Jenže Šulty po prvních utkáních odjel a měli jsme jen dva na střídání, kdyby neodjel, bylo to lepší. Od čtvrtfinále už jsme fakt spíš hráli power play s gólmanem, nebyl to malý fotbal, hodně jsme využívali Zrzu,“ pronesl Cupák.

BKMK stejně jako bronzový Ostravský Zábřeh čeká, zda se dostane do evropských pohárů. „Jeli jsme tam s tím, že si chceme zahrát evropskou soutěž. Zatím jsem na žádné nebyl, bude to pro mě poprvé, protože jsem na Českém národním poháru předtím dvakrát vypadl v osmifinále na penalty. Teď jsme zase v osmifinále měli rozstřel, tak jsem doufal, že to do třetice zlomíme,“ oddechl si Ševčík po postupu přes FCMF PAME AUTO Plzeň.