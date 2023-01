„Máme to s klukama nacvičené, chodím na přední tyč a snažím se tečovat míč dozadu. Už několikrát se nám to podařilo. I dneska to byla pěkná branka,“ popisoval gólový moment stoper Luděk Pernica, který ocenil také kvalitu soupeře. „Hrají o postup do bundesligy, prezentovali se urputným německým fotbalem. Pro nás to byla dobrá prověrka,“ doplnil zkušený zadák Viktorie.

A německá zarputilost se potvrdila ve druhém poločase, kdy v 58. minutě vyrovnával Geipln po individuální akci na konečných 1:1. „Zvlášť v první půli měla hra potřebné tempo, byl to dobrý zápas. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí," okomentoval utkání plzeňský asistent Pavel Horváth.

Do zápasu vůbec nezasáhli zadák Jemelka, kolumbijský záložník Mosquera jeho kolega ze středové formace Vlkanova, ani čerstvá zimní posila útočník Vydra. Naopak na poslední půlhodinu naskočili zimní posila Durosinmi na hrot útoku, levonohý Sýkora, jenž se vrací po zranění kolena nebo mladík Kronus.

Takhle pálí Lukáš Kalvach. V prvním utkání na soustředění ve Španělsku však vyšel střelecky naprázdno, zato Milan Havel po jeho rohu otevřel ve 29. minutě skóre remízového zápasu.Zdroj: FCVP

„Zaplaťpánbůh se začínají vracet marodi, po dlouhé době nastoupil Honza Sýkora a zvládl to bez problémů,“ pochvaloval si Horváth, jenž vyzdvihl i Durosinmiho. „Poprvé jsme ho viděli zblízka při zápase. Potvrdil, že je příslibem. Troufnu si říct, že by mohl být posilou,“ řekl na adresu Nigerijce.

A zmínil i další novou tvář v týmu záložníka Květa, jenž nastoupil v základní sestavě. „Měl dvě velké šance, nastřelil břevno a hlavou pak minul,“ zmínil Horváth další pozitivum prvního přípravného zápasu ve Španělsku.

„Kromě výsledku můžeme být spokojení. Určitě ten zápas splnil očekávání,“ zhodnotil utkání Horváth, který německého soupeře přirovnal stylem k pražským Bohemians. „Mají podobně agresivní styl, naštěstí se to obešlo pro nás bez zranění,“ doplnil asistent hlavního kouče Michala Bílka. Víkend mají viktoriáni bez zápasu, v pondělí je pak prověří Ferencvaros Budapešť.

Viktoria Plzeň – 1. FC Heidenheim 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 29. Havel – 58. Geipl. Sestava FC Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Hejda (61. Kaša), Pernica, Havel (61. Sýkora) – Kalvach, Bucha (61. Ndiyae) – Kopic (61. Kronus), Květ, Jirka (61. Pilař) – Chorý (61. Durosinmi). Sestava 1. FC Heidenheim – 1. poločas: Müller – Busch, Schöppner, Siersleben, Mainka, Kleindienst, Thomalla, Sessa, Föhrenbach, Maloney, Beste. 2. poločas: Eicher – Geipl, Pick, Rittmüller, Burnic, Biankadi, Kühlwetter, Köther, Keller, Ramusovic, Theuerkauf.

