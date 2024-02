Zatímco ostatní týmy z krajského přeboru mají odehráno už několik přípravných zápasů, fotbalisté Černic odstartovali přípravu až v únoru. První duel odehráli svěřenci trenéra Petra Smíška proti Podlesí, účastník I. A. třídy ve Středočeském kraji porazil plzeňský celek 3:2.

TJ Sokol Plzeň Černice (na archivním snímku modré dresy) odstartovaly zimní přípravu až v únoru. | Foto: Deník/Milena Sojková

„Soupeř působí sice o jednu třídu níž, ale byl fotbalovější. Na to, že to byl první zápas, to ale špatné nebylo," řekl k zápasu černický kouč, který vysvětloval, proč se rozhodl až ro únorový start zimní přípravy.



„Přijde mi ten měsíc jako dostatečný. Nejsem úplný zastáncem běhání, chci dělat všechno na hřišti s míčem. Potřebujeme být tam, abychom si osvojili základní věci," prozradil Smíšek.

A jak se doposud změnil tým Černic, který bude bojovat na jaře o udržená nejvyšší krajské soutěže.

„Jsou zatím u nás tři hráči na zkoušku. Všichni odehráli celý zápas, dáme jim ještě nějaké dva zápasy a pak uvidíme, zda nás posílí. Jinak žádné velké posily hledat nebudeme. Budeme sázet na kluky, co jsou tady od začátku sezony," dodal bývalý ligový fotbalista.

