„Za celý zápas jsme si nevytvořili pořádnou šanci,“ prohlásil Aleš Čermák v rozhovoru pro klubový web.

Klíčový pro vývoj zápasu byl špatný vstup do zápasu. Čím si to vysvětlujete?

Těžko říct… (krčí rameny) Seběhlo se to tak rychle a tři góly byly v naší síti. Sám si ty situace ani teď nevybavuju. Ale každopádně to byl šílený start do zápasu. Těžko se to potom dohání.

Co se člověku honí hlavou, když to je po čtvrthodině hry 0:3? Cítili jste ještě šanci?

Mohla nám pomoct ta penalta, snížili jsme. Naděje stále žila. Chtěli jsme vstoupit lépe do druhé půle, ale ani to se nám bohužel nepovedlo. Zase jsme brzo dostali gól, pak už to bylo těžké.

Při penaltě jste si vzal míč vy ačkoliv jste ji v prvním kole neproměnil. Věřil jste si?

Byl jsem odhodlaný, že ji budu kopat. Kluci mě v tom podpořili.

Jaká slova padala o přestávce? Co jste měli zlepšit?

Chtěli jsme víc dostávat balony do vápna, centrovat. Protože v první půli jsme si pořádně nevytvořili žádnou šanci. Teď už vlastně můžu říct, že ani za celý zápas.

Přicházela i střídání, jaké bylo reagovat na změny?

Na to jsem ani v tu chvíli nemyslel. Jsme zvyklý hrátv různém složení… V tom nebyl žádný problém.

Teď v reprezentační přestávce musíte hlavně vyčistit hlavy a zase potrénovat?

Přesně tak, lépe bych to neřekl. (zs, fcv)