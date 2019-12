Pak následoval dlouhý půst kvůli svalovému zranění. Když už se 24letý fotbalista chystal po zářijové reprezentační zpátky na hřiště před domácím zápasem s Jabloncem (3:2) si nepříjemné zranění obnovil.

Dočkal se tedy až v neděli v Karviné, po téměř třech měsících. A po zápase musel brát bod za remízu 1:1.

„Bylo to hodně těžké utkání. Karviná nás dobře napadala a chodila s námi do hodně soubojů, nebylo to vůbec lehké,“ hlásil Čermák v Karviné pro klubový web.

„Domácí hráli tvrdě a důrazně, rozhodčí nechával hru plynout,“ doplnil.

Vy jste nastoupil po dlouhé pauze, měl jste to v osobních soubojích o to těžší?

Nemyslím si, že by ta pauza hrála nějakou roli. Ale lehké to nebylo.

A co chybělo k tomu, abyste si odvezli z Karviné tři body?

Těžko říct. My jsme si bohužel nevytvořili moc šancí. Směrem dopředu jsme toho moc nepředvedli, i když nějaké náznaky tam byly. Kdybychom je využili, mohli jsme vyhrát. Ale Karviná hrozila z brejků, zvlášť na konci to hodně smrdělo.

Po hodině hry jste přešli z rozestavení 4-2-3-1 na hru se dvěma útočníky. Nakolik se vy jako podhrotový hráč musíte přizpůsobit?

Nijak výrazně. Jen jsem se posunul níže do středové dvojice k Lukáši Kalvachovi, předtím jsem hrál na vyšší pozici, takže pouze tohle.