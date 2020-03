První gól ve 23. minutě utěšenou utěšenou ranou levačkou sám vstřelil. Ve 40. minutě pak nádhernou a hlavně nečekanou patičkou přihrál Beauguelovi, jenž pohodlně zvyšoval na 2:0.

„Neřekl bych, že to byl úplně můj zápas. Nějaké míče jsem tam zkazil,“ říkal Aleš Čermák skromně novinářům.

Gól a asistence. Je to ideální návrat do sestavy?

Jsem samozřejmě rád, že se mi to povedlo, takže asi jo.

Jak jste viděl situaci před prvním gólem?

Naváděl jsem si balon a čekal jsem, že to prostrčím zpátky na Buchiče, ale furt to nešlo. Navíc jsem měl míč pod nohou, tak jsem ho nabral a naštěstí skončil v bráně. (úsměv)

A patička na Beauguela? Ta byla intuitivní nebo jste ho tam viděl?

Když jsem si to trochu krkolomně zpracovával, viděl jsem jeho kopačky. Když se to trošku pootevřelo, zkusil jsem to na Bogiho prostrčit. Naštěstí to nebyl ofsajd.

A když byste měl ten zápas ohodnotit celkově?

Pozitivní je vítězství. Byl to těžký zápas, hodně soubojů, spíš o bojovnosti. Mohli jsme to lépe kontrolovat. Druhý poločas to nebylo ono, ale vezeme si tři body.

Zatrnulo vám hodně, když jste v úvodu druhé půle inkasovali na 2:1?

Jojo. Ani nevím, jak se to stalo, byl to fofr a už jsme lovili míč z brány.

Bylo znát, že hraje třetí se druhým? Kvalita tam byla i navzdory těžkému terénu…

Hrálo se nahoru – dolů, oba týmy měly šance. Mohlo padnou ještě víc branek.

Vítězné tažení pod novým koučem pokračuje, před Jabloncem už vedete o osm bodů. Dá se říct, že jste si tady druhé místo pojistili?

To ne, čekají nás teď těžcí soupeři. Během měsíce hrajeme se všemi týmy z první šestky, takže až pak teprve uvidíme.

Jak jste na tom byl se silami?

Na to, jaký byl těžký terén, to docela šlo. Jen jsem možná víc funěl. (smích)