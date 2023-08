/ROZHOVOR/ Loni v létě se po příchodu z Pardubic do kádru plzeňské Viktorie brazilský fotbalista Cadu neprosadil, z jarního hostování v ostravském Baníku se vrátil silnější. Poslední zápasy hraje na pozici levého wingbeka a ve čtvrtečním utkání důvěru trenéru Koubkovi splatil prvním gólem v dresu plzeňské Viktorie. V 73. minutě po dlouhém centru Kopice a lehké teči Chorého otevřel hlavou skóre.

Brazilský fotbalista Cadu vstřelil první gól za Viktorii Plzeň. | Foto: FCVP

„Samozřejmě mě první gól těší. Ale především jsem šťastný, že jsme tady vyhráli. Nastoupili jsme proti těžkému soupeři, máme před sebou ještě jeden krok za týden v odvetě,“ doplnil šestadvacetiletý Brazilec.

Byl to v Kazachstánu hodně náročný zápas?

Věděli jsme z videa, že se jedná o silný tým. Mají velkou sílu nahoře, šlo o náročný zápas. Ale zvládli jsme to a odvedli tady skvělou práci.

Jak jste se cítil na hřišti?

Výborně. Vždycky rád hraju před plným stadionem. Jejich fanoušci byli skvělí, ale za týden to pro ně bude u nás těžké. Tam nás poženou zase naši příznivci.

Soupeř snížil z penalty v nastavení. Je to velká komplikace do odvety?

Takový je fotbal. Je to těžké, ale zápas jsme vyhráli, to je pro nás nejdůležitější.

Cadu a jeho oslava po gólu na hřišti Tobolu Kostanaj.Zdroj: FCVP

Zdálo se, že vy osobně jste měl hodně defenzivních úkolů…

Jde o postup do Konferenční ligy, byl to nesmírně důležitý zápas, takže jsme samozřejmě museli hodně bránit. Trenér mi říkal, abych nezůstával moc nahoře a soustředil se na poctivou hru dozadu.“

Byl to váš nejlepší zápas za Plzeň?

(usměje se) Určitě to byl jeden z nejlepších. Jsem šťastný za celý tým, jak jsme to zvládli.

Dobrý výkon jste korunoval gólem hlavou, byť patříte k nejmenším hráčům na hřišti…

Na tréninku mi trenér neustále opakuje, že musím chodit zavírat zadní tyč. Dneska se to vyplatilo a povedlo se mi to. Pomohl mi Tomáš Chorý, je výborný útočník, prodloužil na mě balon perfektně.

Věříte si před odvetou?

Určitě to můžeme zvládnout. Máme před sebou ještě jeden krok před vlastními fanoušky a plným stadionem. Věřím, že nám to pomůže a dostaneme se do skupiny.

