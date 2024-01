Marko Alvir, možná si na něj vzpomínáte. Chorvatský fotbalista krátce působil ve Viktorii Plzeň, oblékal i dres pražské Slavie, Příbrami či Českých Budějovic. Výraznou díru v Česku ale neudělal, a tak se vrátil do Chorvatska. Teď je devětadvacetiletý záložník na seznamu pohřešovaných lidí, chorvatská policie ho hledá už od 21. října.

Marko Alvir v dresu Viktorie Plzeň. | Foto: FCVP/Ladislav Nussbauer

Z českých médií o tom jako první informoval v neděli portál CNN Prima News s odkazem na zahraniční zprávy. Marko Alvir byl naposledy spatřen na sídlišti Sbeti Duh v Záhřebu, hlavním městě Chorvatska - tedy městě, kde se narodil.

Jenomže potom zmizel, doslova se po něm slehla zem. Alvir v mládežnických kategoriích platil za velký talent. V devatenácti letech se dokonce přesunul do Atletika Madrid, do tábora jednoho z největších španělských gigantů. Do prvního týmu ´Los Rojiblancos´ se ovšem neprosadil, takže pak přestoupil do Domžale ve Slovinsku. Před rokem a půl získal s Mariborem ligový titul.

