Listopadové setkání bylo už 126. v pořadí a do sálu plzeňského Éčka zavítala téměř stovka mužů a jedna žena. Na úvod všechny přivítal předseda výboru Zdeněk Posselt, který ocenil zájem příchozích o tyto akce Staré gardy. Jejím posláním je právě umožňovat setkání bývalých spoluhráčů i soupeřů a utvrzovat před mnoha lety navázaná přátelství

Velmi oblíbenou částí bývá samozřejmě dekorování vybraných jubilantů. A nejinak tomu bylo i letos. Tentokrát jejich defilé zahájil devadesátiletý Václav Hemzáček (SK Plzeň a Slavia Plzeň) a osmdesátiletý Jiří Šneberger.

O pět let mladší než on jsou Karel Herout (RH Plzeň, Košutka a Slavia), František Horák ( Karlovy Vary, Škoda Plzeň), Václav Kovářík (Dvorec a Spartak Plzeň ), pětasedmdesáti let se letos dožil také Zdeněk Pleško (Ústí nad Labem, Škoda Plzeň) i slovenský rodák Vincent Vislai (Košice, Škoda Plzeň B.).

Čerstvými sedmdesátníky, a tudíž „benjamínky“ mezi oslavenci, byli Miroslav Tichý (SK Plzeň a Slavia) a Jaroslav Valach ( Olympia Kožlany). Sál byl pochopitelně plný dalších velmi známých fotbalistů let minulých. Kromě jubilantů to byli třeba legendární František Plass nebo brankář Hopp a Ivan Bican z Viktorie Plzeň, konkurenční Lokomotivu zastupovali Havrda nebo Dušek, plzeňské ČSAD zase Pašek, J. Němec a Houdek (ČSAD Plzeň ), aledorazila i celá řada zástupců dalších oddílů, namátkou třeba Hanzlíček (ZČE Plzeň), Šuchman (Karlovy Vary) a dorazila i celá řada dalších bývalých fotbalistů.

Nikdo se určitě nenudil a při hudbě a pivečku se „dohrávala“ řada minulých utkání. A většina odcházejících měla na rtech větu: „Tak z jara na shledanou!“