Západočeši prožili fantastickou sezonu a nakonec získali bronzový pohár za třetí místo. Jedná se o druhý nejlepší výsledek v historii klubu, který funguje už 124 let a patří k nejstarším v tuzemsku. Divizní derniéru si pošumavský tým odbyl už minulý týden, kdy remizoval v Katovicích 2:2. V sobotu si na závěr ročníku střihl přátelský zápas s Viktorií Plzeň, které na hřišti v Žákavě podlehl 0:6. „Změřit se s Viktorkou? Pro nás to byl svátek,“ říkal trenér Hoffmann.

Přátelské utkání: FC Viktoria Plzeň - SK Klatovy 1898 6:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Po prvním poločase jeho družstvo prohrávalo pouze 0:1. „Potom ale Viktorka obměnila kompletní jedenáctku a nám to tam napadalo. Na můj vkus jsme dostali dost gólů ze standardek, ale jinak jsme obstáli,“ kvitoval kouč a liboval si nad tím, v jaké kulise se přípravný duel proti šestinásobnému českému mistrovi odehrál. „Parádní atmosféra, přišlo přes tisíc lidí. Navíc se hrálo na perfektně připraveném trávníku. Spokojenost, všichni jsme si to moc užili. Pro nás, a věřím, že i pro soupeře, utkání splnilo přesně to, co mělo,“ pochvaloval si Michal Hoffmann, úspěšný kouč Klatovanů.

