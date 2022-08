„Je fantastické, že jsme otočili vývoj zápasu. Ukázalo se, že náš tým je zdravý, šlapeme jeden za druhého. A tak to má být,“ říkal Lukáš Hejda včera na tiskové konferenci. „Věřím, že doma to společnými silami dotáhneme k postupu,“ dodal zkušený stoper.

O víkendu jste nehrál, přišel vám odpočinek v náročném programu vhod?

Malinko mi to pomohlo, odpočinul jsem si. Ale radši mám zápasový zápřah než jenom trénink.

Teď už jste plně soustředění na Tiraspol. Co vám ukázal první zápas u nich?

Bude to ještě náročné. Přesvědčili jsme se, že Tiraspol má výborný tým, mají hodně výrazných individualit. V pár situacích nám pořádně zatopili. Musíme hrát zodpovědně dozadu. Věřím, že to zvládneme.

Ukázal vám osobní střet s nimi něco, co jste nečekali?

To ani ne. Ale je to nepříjemné, střílí ze všech pozic. Jeden na jednoho jsou silní. Ale myslím, že jsme to tam vesměs zvládli, i my jsme je pozlobili, a odvezli jsme si super výsledek.

Na co nejvíc si musíte dát v odvetě pozor?

Jsou strašně nepříjemní při hře jeden na jednoho. Člověk musí být pořád na špičkách. Jejich individuální kvalitu bych asi vypíchl. Musíme to odmakat v defenzivě.

Co bude klíčem k úspěchu?

Sázíme na domácí prostředí, kde se nám hraje výborně. Přijde plný stadion, diváci nás poženou. Určitě nebudeme hrát na 0:0, doma vždycky chceme vyhrát. Půjdeme do toho naplno.

Jsou vaše pocity podobné jako proti Helsinkám, kde jste také vyhráli 2:1?

Přivezli jsme si super výsledek, který nám hraje do karet. Ale nesmíme se nechat ukolébat. Bude to dřina.

Letos jste zase najeli na vaše oblíbené výsledky 2:1. Čím si je vysvětlujete?

Nevím, co na to říct, náhoda to asi není. Když dáme na 2:1, už to potom nějak ubráníme. Semkneme se. Rádi bychom vyhrávali výrazněji, aby to bylo víc v klidu, ale každé vítězství se počítá.

Pomáhá vám, že máte v realizačním týmu Pavla Horvátha a Marka Bakoše, kteří s Plzní zažili postupy do Ligy mistrů?

Jsme rádi, že máme takové persony v týmu. Poradí, pomáhají nám, něco si z toho vezmeme.

Co jako pilíř defenzivy říkáte na formu gólmana Staňka?

Vždycky když něco projde, on to chytí. (úsměv) Je super, že má takovou formu. Hlavně ať mu vydrží.