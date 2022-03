„Zbytečně jsem to řešil razantně nártem. Přitom stačilo zachovat klid, trošku se kouknout a řešit to umístěnou střelou placírkou,“ vyčítal si pak Pavel Bucha v televizním rozhovoru po bezbrankové remíze v Jablonci.

To domácí gólman Jan Hanuš měl důvod k úsměvu. „Chtěl jsem počkat do poslední chvíle, stihl jsem to rukou vyrazit,“ popisoval jablonecký brankář jeden z klíčových momentů zápasu.

Pak vychytal i střelu Brazilce Santose, při ráně Chorého z otočky mu zase pomohla i tyč, a tak se plzeňská Viktoria musela v Jablonci spokojit s bodem

„Chyběl nám větší klid v zakončení. Doufejme, že jsme si to schovali na další zápas,“ zhodnotil to 24letý záložník Viktorie Plzeň, který hrál 100. ligové utkání.

Škoda, že jsme to nedotáhli k výhře. Ve druhé jsme byli lepší, říkal kouč Plzně

Prvoligovou premiéru si Pavel Bucha odbyl v dresu pražské Slavie, 17. února 2018 odehrál celý zápas v Jihlavě.

Ale pak se v klubu z Edenu nepohodl, vypověděl smlouvu a krátce nato se stal hráčem plzeňské Viktorie. Místo v kádru však neměl, tak v zimě 2019 zamířil na hostování do Mladé Boleslavi, aby se za rok do Plzně vrátil a stal se z něho klíčový muž zálohy.

Důvěru měl za trenéra Adriana Guľy a po jeho odchodu na něho sází i Michal Bílek.

Ale v Jablonci musel malinko slevit ze svojí technické hry. „Měli jsme dávat jednoduché míče dopředu a sbírat odražené balony. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale bohužel jsme je neproměnili, takže musíme brát remízu,“ soukal ze sebe Pavel Bucha.

Druhou stovku zápasů načne proti svému mateřskému klubu. Viktoriáni totiž po reprezentační přestávce přivítají v neděli 3. dubna od 19 hodin Slavii, která stáhla jejich náskok na čele tabulky na jediný bodík.