„Kdybych penaltu nedal, tak mě asi všichni sežerou. Naštěstí to skončilo v bráně,“ usmíval se pak Pavel Bucha ve videorozhovoru pro svazový web. Svou brankou nasměroval český tým v Řecku za vítězstvím 2:0, v závěru pečetil výhru po brejku Drchal.

Češi zůstávají v tabulce první, ale v úterý se ještě dohrávají zápasy Řecka se Skotskem a Chorvatska s Litvou. Tým Karla Krejčího musí doufat v zaváhání Skotska, které je může bodově dohnat a má lepší vzájemné zápasy, nebo věřit, že se vmáčknou mezi nejlepších pět celků ze druhých míst. I ti postupují na „malé“ Euro, které mají příští rok hostit Slovensko a Maďarsko.

Byl jste dopředu rozhodnutý, že budete penaltu kopat na jistotu do středu brány?

Nevím, jestli jsem šel po jistotě, ale řekl jsem si předem, že to kopnu doprostřed. Naštěstí to gólman rukama netrefil a prošlo mu to kolem hlavy do sítě. Prostě jsem ho propálil. (úsměv)

V neděli jste penaltu v lize proti Spartě nedal, v Řecku před vámi selhal Ondřej Šašinka, ale rozhodčí ji nechal opakovat. A míč jste si vzal vy, jak vám bylo po těle?

Pocity nebyly příjemné, cítil jsem velkou zodpovědnost. Nepřemýšlel jsem nad tím, jak penaltu kopal Šáša nebo jak jsem jí předtím zahrával já, jestli nás měli nastudované… Jsem rád, že to skončilo v brance. Pro všechny je to teď po vítězství velká úleva.

Cesta za třemi body ale nebyla vůbec snadná. Zvlášť v první půli to nebylo ono, souhlasíte?

My jsme byli dost nervózní. Těžko jsme se dostávali do jejich defenzivy. Myslím, že na nás dolehla tíha zápasu a nevěděli jsme si rady. Hodně nám pomohla jejich hloupá červená karta, to byla voda na náš mlýn.

S jakými úkoly jste šli do druhého poločasu?

Řekli jsme si, že musíme jejich vyloučení využít. Hrálo se nám trochu lépe, měli jsme více času a otevíraly se nám prostory. Mohli jsme je víc zatlačit, dávat balony do vápna a čekat na jejich chybu

A teď musíte fandit Řekům, aby doma obrali o body Skotsko…

My jsme tady dneska udělali pro postup maximum. A teď už jak se říká: děj se vůle boží. Doufám, že nám tahle výhra bude stačit. Snad mám ještě jednou bude přát štěstí. Nejlépe, aby nám pomohlo Řecko, a udrželi jsme první flek.