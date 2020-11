Pár minut na to musel ze hřiště se šrámem na hlavě po zásahu kopačky soupeře, ale doktoři mu ránu na lavičce zašili a tak mohl pokračovat. A v samotném závěru zahodil pokutový kop.

„Věřím, že Buchič penaltu dá v jiném, zápase, kdy to budeme víc potřebovat,“ nekritizoval ho slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa. Naopak spíš 22letého záložníka chválil. „Musel jsem hned po zápase, protože on teď jede na sraz jednadvacítky,“ připomněl, že Pavla Buchu čeká v pátek kvalifikační zápas v Řecku.

Pavle, máte za sebou vítězný návrat, takže panuje spokojenost?

Jasně, to čekání bylo dlouhé a vyplatilo se. (úsměv) Myslím si, že tohle vítězství všem chutná. Jsme rádi, že jsme návrat zvládli.

Z tribuny se zdálo, že zápasová nerozehranost nebyla vůbec znát. Jak jste to vnímal vy ze hřiště?

Nemohli jsme úplně vypadnout z tempa. Dál jsme poctivě trénovali, příprava měla velkou kvalitu. V tom nás pauza nijak neomezovala. Jenom to chtělo chytnout zápas za správný konec, ale takové mače každého rychle vtáhnou. Makali jsme a na hřišti nám to šlo.

Vy jste nastartoval tým za vítězstvím pěkným úvodním gólem. Kdy jste se rozhodl, že zkusíte brankáře přelobovat?

Hned mi to blesklo hlavou. První dotek jsem měl trochu delší. Viděl jsem, jak gólman zareagoval, že šel proti mně. Balon trošku skákal, přišlo mi to jako ideální řešení.

Pár minut na to jste po souboji odstoupil ze hry. O co přesně tam šlo?

Dostal jsem kopačkou do hlavy, měl jsem tam tržnou ránu. Chvíli jsem byl mimo, ale doktoři to vyřešili, zašili to na lavičce. Trochu to bolí, ale není to nic vážného, cítím se v pohodě. Nijak mě to neomezovalo ve hře.

Byla zima i velká mlha, ale vy jste snad jako jediný měl dres s krátkým rukávem…

Když jsem v zápasovém transu, tak zimu ani mlhu nevnímám. Na takové věci při hře nemyslím. (úsměv) Už při rozcvičce jsem se cítil dobře zahřátý, nepotřeboval jsem nic teplejšího.

Vy teď jedete na sraz reprezentace do 21 let. Jak se těšíte, že si zase zahrajete?

Je to poslední sraz jednadvacítky. Tedy doufám, že jen letos, že se pak ještě sejdeme před Eurem příští rok. A k němu vede cesta jenom přes zápas v Řecku, jedeme tam zvítězit a urvat postup pro sebe.