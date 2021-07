Do Štruncových sadů přijede ambiciózní Mladá Boleslav, výkop bude v 16.00.

„Boleslav v létě hodně posilovala, má silné mužstvo a vysoké ambice. Je tam spousta nových hráčů, zkušených i mladých,“ uvedl na adresu prvního soupeře ve FORTUNA:LIZE asistent trenéra Pavel Horváth.

„Nečeká nás nic lehkého, nicméně hrajeme doma a budeme chtít získat tři body,“ dodal hlavní pobočník trenéra Bílka.

Do zápasu s Boleslaví půjdou viktoriáni pouhé tři dny po pohárovém utkání s Brestem. „Není to ideální, ale uzpůsobíme tomu trénink,“ pokračoval Horváth s tím, že v úvodu sezony by to neměl být problém. „To až pokud by to bylo opakovaně.“

Problémem naopak jsou neustále se prohlubující zdravotní trable, utkání s Brestem nedohrál stoper Kaša, který má problémy s ramenem. Rozšířil už tak dost početnou marodku.

I tak ale půjdou viktoriáni do prvního ligového zápasu plni odhodlání. „Bude důležité zvládnout první ligový zápas, abychom nezaváhali a soupeři nám hned neodskočili,“ uvedl za kabinu mladý záložník Pavel Šulc.

„Měli bychom navázat na výkon z první půle s Brestem a třeba vstřelit ještě víc gólů,“ přál si dvacetiletý záložník.

Kvitoval také, že už zase můžou na fotbal chodit fanoušci. „Je to super. Poprvé jsem hrál v Plzni před aspoň z poloviny zaplněným hledištěm,“ těšilo Šulce.

„Podpora fanoušků byla veliká, děkujeme jim. Věřím, že kluci udělají na hřišti všechno, aby byli po zápase s Boleslaví spokojení,“ slíbil asistent Pavel Horváth.

Mladá Boleslav patří k týmům, jejichž hráčský kádr doznal přes léto největších změn.Tak především se ambicióznímu klubu povedlo dotáhnout dva přestupu bývalých reprezentantů ze zahraničí. Z tureckého Rizesporu přišel útočník Milan Škoda a z německého Augsburgu stoper Marek Suchý. V týdnu se ještě podařilo dotáhnout hostování dvou stoperů z pražských S – Ondřeje Karafiáta (Slavia), Dominika Plechatého (Sparta) – a ofenzivního talentu Davida Píchala z druholigového Prostějova. Ze stejného klubu přišel na přestup obránce David Jurásek a z Pardubic střelec Ladislav Mužík.