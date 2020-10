Já na bráchu, brácha na mě. Na přesně takovou spolupráci spoléhají fotbalové Všeruby, které mají ve svém kádru bratrské duo Heráků.

Jakubovi patří střed zálohy, kde svými pasy hledá na hrotu svého bráchu Rudolfa. Proti Líním ale pálili oba ostrými. Každý z nich zaznamenal hattrick a společně s dvougólovým spoluhráčem Petrem Machem režírovali vysoké vítězství 8:1.

„Vzájemná symbióza tam určitě je, protože vždycky vím, kde ho mám hledat v určité situaci. Víme o soběa vzájemně se doplňujeme,“ shodují se bratři Herákové.

V zápase Všerub patří obvykle k nejaktivnějším, hattrick se jim ale oběma povedlo v jednom zápase vstřelit poprvé. „Radost jsme z toho měli velikou, navíc jsme porazili první tým tabulky,“ těšilo útočníka Rudolfa Heráka.

Bylo proto i co slavit.

„Samozřejmě jsme museli dát něco do kasy, ale obvykle to padne hned po zápase na kořalky,“ řekl s úsměvem Jakub Herák, jehož doplnil i jeho sourozenec. „Dali jsme jen tác zelených, takže to tak horké nebylo. Důležité je, že bylo co slavit,“ dodal Rudolf.

Jednatřicetiletý všerubský útočník má za sebou pestrou kariéru. V mládeži hrál za plzeňskou Viktorii, kde to dotáhl až do B týmu. Vyzkoušel si i angažmá v Německu.

„Každé angažmá mělo něco do sebe. Samozřejmě vzpomínám na Viktorku, která mi dala nejvíc, co se týče fotbalového růstu,“ pokračoval Rudolf, který si společně zahrál s Jakubem i za Doubravku.

„Když jsem přestupoval na Doubravku, byl tam požadavek, aby hrál brácha se mnou. Jinak bych tam nešel,“ vzpomínal starší z bratrů.

Společně se sešli i v Chotíkově a nyní již několik let hrají společně za rodné Všeruby.

„Brácha je útočník, takže to většinou hrajeme na něj. Obzvlášť když víme, že by mohl v tabulce střelců někoho předběhnout. Celkově máme v naší rodné vísce skvělou partu,“ vysvětloval osmadvacetiletý Jakub.

Aktuálně se Všeruby drží na prvním místě v okresním přeboru. Mají postupové cíle?

„Nad tím nepřemýšlíme. Hlavně chceme hrát pro radost a udělat si žízeň,“ má jasno Rudolf Herák.