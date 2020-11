Za vděk proto museli vzít hřiště v Bukovci, kde jeden čas hráli a tuto sezonu trénují. Bolevec hrál před koronavirovou přestávkou utkání krajského přeboru ve Vochově.

V současné době není jisté, jestli se klub vrátí na Prokopávku. Fotbalistům vadí, že město, jako vlastník areálu, nechalo položit umělý trávník na místo přírodní trávy.

„Nikomu se příliš nechce hrát na umělce. V létě se na ni hraje špatně, mimo jiné z ní pálí nohy,“ řekl prezident klubu Aleš Sedláček.

Bolevečtí ani nevědí, za jakých podmínek budou moci na Prokopávce fungovat. „Předpokládám, že nájemné se zvedne. Měli jsme jednání s paní Krupičkovou z magistrátního odboru správy infrastruktury a s panem Froňkem z Lokomotivy (areál pronajímá Lokomotivě město – pozn. aut.), ale zatím jsme na mrtvém bodě,“ uvedl Sedláček.

Rekonstrukce Prokopávky by měla být dokončena v první polovině příštího roku. Bolevečtí fotbalisté by si tam přáli oslavit stoleté výročí, ale na druhou stranu je od Prokopávky odrazuje umělá tráva a nejasnost podmínek, za kterých by na Prokopávce hráli a trénovali. „Dorost a muži by hráli jinde, ale žáci by mohli hrát na umělce na Prokopávce. Požádali bychom Lokomotivu, jestli by nám tam nezajistila místnost na rekvizity,“ nevyloučil prezident klubu.

„Nyní částečně hrajeme a trénujeme v Bukovci, muži hrají ve Vochově a žáčci hrají na umělé trávě na 1. základní škole,“ dodal Sedláček.

Podle něj se dá hrát na umělé trávě brzy na jaře a na konci podzimu. „Béčko Domažlic nebo divizní Doubravka hrají na umělé trávě, ale první dvě tři jarní kola a poslední dvě podzimní kola. Jinak všichni z krajského přeboru hrají na přírodní trávě. Žihle z I. A třídy má pět nebo šest let umělou trávu,“ vybavil si Sedláček.

Nastalá situace bolevecké fotbalisty mrzí, protože bojovali za přírodní trávu. „Na ÚMO Plzeň 1 i na magistrátu nám bylo přislíbeno, včetně pana náměstka Zarzyckého, že tam bude přírodní trávník. Pak jsme se dozvěděli, že v projektu je umělka a od paní Krupičkové nám bylo řečeno, že s projektem se nedá nic dělat. Takže je na Prokopávce už položená umělá tráva,“ mrzí Aleše Sedláčka.