Zdroj: Deník

„Chtěli bychom do dvou let postoupit ještě o soutěž výše. Letos je těžké odhadovat, zda se soutěže vůbec dohrají. Příští rok bychom ale rádi zabojovali o příčky nejvyšší,“ říká odhodlaně starosta blovického Sokola Karel Prokopec, který i vzpomínal, proč nastal tehdejší úpadek blovického fotbalu.

„Bohužel se rozpadla hráčská parta a trvalo nějaký čas, než se se v Blovicích utvořila zase nová. Zároveň se nám nepovedl ani výběr trenéra, s nímž si hráči nesedli, a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ popisoval Karel Prokopec.

Teď se ale Blovicím blýská znovu na lepší časy.

„Máme posloupnost žákovských družstev od přípravky, což je pro klub hodně důležité. Jeden čas jsme neměli dokonce dorostenecký tým, což byl tehdy velký problém. Je třeba si vychovávat své hráče. I když někteří odejdou zkusit štěstí do klubů v Plzni, tak máme o budoucnost postaráno,“ může být spokojený starosta Sokolu Blovice, který si přeje, aby se zase mohlo co nejdříve normálně sportovat.

„Aktuální situace není těžká jen pro hráče, ale také pro fanoušky, kteří jsou zvyklí v Blovicích chodit na fotbal. My jsme se snažili trénovat v omezených podmínkách, dokud to šlo. Snad začne soutěž aspoň v březnu. Důležité je, aby byly před tím aspoň tři, čtyři týdny na trénink, protože skočit do toho bez přípravy by bylo jen o zranění,“ je si vědom Karel Prokopec.